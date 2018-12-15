Гении из Польши, храбрый тренер и неудачи России. Итоги года в волейболе

Волейбол 15 декабря 2018 19:24 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Все, что случилось в волейболе в 2018-м.

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА

Клубный сезон в волейболе всегда более насыщенный, чем у сборных. Национальные команды каждый год летом гоняют Мировую лигу, которая в этом сезоне пережила глубокий ребрендинг и стала Лигой наций, а по нечетным годам разыгрывают чемпионат Европы.

2018-й, как вы понимаете, был четным, поэтому никакого европейского первенства не проводилось. Был турнир покруче, а именно чемпионат мира по волейболу. Он синхронизирован с зимними Олимпиадами и футбольными мундиалями.

Но волейбол отличается от футбола тем, что события в нем развиваются гораздо быстрее. Поэтому за четыре года, которые отделяют чемпионаты мира, здесь сохраняются только генеральные тренды, вроде традиционно сильной Бразилии. Все остальное меняется с невероятной скоростью.

За последнее четырехлетие сборная России успела упасть на дно после ряда жестких поражений на крупных турнирах и возродиться, став лучшей на своем континенте в 2017-м, французы построили команду с самой сильной защитой в мире, действующие чемпионы мира поляки попытались резко омолодиться и жестко ошиблись с тренером, американцы прогнали через национальную команду несколько десятков студентов, канадцы из третьеразрядников перешли в категорию подпирающих топ-сборные.

Поэтому перед началом чемпионат мира-2018 список фаворитов был одним, а на деле все вышло совсем по-другому. Все ждали в тройке кого-то из набора: Бразилия, Россия, Франция, Сербия и США. А титул в итоге защитили поляки, которые после ухода Стефана Антига с поста главного тренера мучились с Фердинандо Ди Джорджи, которого пришлось убирать после провала на домашнем чемпионате Европы.

Польшу возглавил бельгиец Витал Хейнен. Он быстро разобрался в том бардаке, который остался после предыдущего тренера, и сделал самую прагматичную команду в мире. Поляки не стали убиваться в Финале шести Лиги наций. Со спокойной душой слили там оба матча, но через два месяца вынесли всех, включая Бразилию в финале. Просто гении!

ГЕРОЙ ГОДА

Без вопросов – Витал Хейнен. Он далеко не ноунейм, а стал широко известен как раз четыре года назад, когда привел сборную Германии к бронзовым медалям чемпионата мира. До этого он шесть лет тренировал «Нолико» в родной Бельгии, загребал все трофеи в стране, несколько раз подбирался к победе в Кубке ЕКВ, но в решающие момент фейлился.

Потом были два ударных года в Германии, где из Дениса Калиберды, Георга Грозера, Лукаса Кампы и Юхана Шопса он умудрился сделать грамотную, сбалансированную команду, которая очень быстро играла в атаке и обладала просто сокрушительным блоком. Собственно, только он и спасал в игре за бронзу против Франции, которая уже тогда была хороша в нападении, но в защите оставались пробелы.

После этого Хейнен сменил несколько клубов. В попытках заработать денег он заскакивал в Турцию, Польшу и Францию, но нигде не задерживался дольше чем на сезон. В итоге коуч осел во «Фридрихсхафене» и возглавил сборную Бельгии, с которой сходу едва не пробился в Финал шести Мировой лиги-2017.

Его работу заметили в Польше, где как раз не хватало главного тренера национальной команды. Хейнен не испугался задач, которые перед ним поставили – из разобранного коллектива сделать сборную, которая войдет в тройку на ЧМ. Пришел, увидел, победил. Качать его!

ОТКРЫТИЕ ГОДА

Бартоша Курека уже было вычеркнули из списка топ-игроков. Его начали добивать травмы, он стал проваливать матчи, утратил стабильность и принялся скитаться по разным клубам в поисках кэша. За это его жестко критиковали на родине, куда он неизменно возвращался после неудачных зарубежных командировок. В Польше Курек поиграл уже за пять клубов.

В прошлом сезоне Бартош выступал за турецкий «Зираатбанк», но сыграл всего 13 матчей. Повредил ахилл и уехал лечиться в Лодзь. Перед ним вновь замаячила перспектива пролететь мимо чемпионата мира из-за травмы, как это уже было 2014-м.

Но Хейнен его успокоил. Тренер заранее сказал, что рассчитывает на Курека как на главного лидера. Бартош спокойно восстановился и раздолбал всех на чемпионате мира. Такой вдохновленной игры от этого игрока мир не видел уже давно. Чего только стоят его 24 очка в финале против Бразилии.

Тогда поляки легко выиграли две партии и выносили латиносов в третьей, но под конец партии проиграли шесть очков подряд на подаче Уолласа. Курека несколько раз поймали блоком, но вместо того, чтобы распсиховаться и утащить команду на дно, как он делал это раньше, Бартош собрался и со всей пролетарской ненавистью вколотил победный мяч на тройном блоке соперника.

ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ РОССИЯ?

В первую очередь, вспоминается вдохновленная игра нашей мужской команды в Финале шести Лиги наций. Мы вынесли под ноль США и Бразилию, а потом уничтожили в финале Францию, с которой долго не могли справиться. Казалось, что через два месяца эта команда будет еще мощнее, и в Болгарию с Италией российская сборная полетит главным фаворитом.

На бумаге так и было, но подойти в лучшей форме к чемпионату мира не удалось. Неудачный турнир провели связующие – Сергей Гранкин и Александр Бутько, Максиму Михайлову не хватало стабильности, а усилий Дмитрия Мусэрского и Дмитрия Волкова просто не хватало, чтобы вытащить нашу команду в решающие моменты.

Одним из таких стал матч в третьем групповом раунде против Бразилии, где наши вели 2-0 по сетам, но умудрились проиграть на тай-брейке. Это был удар по психологии и физическим кондициям. На игру против США сил просто не осталось.

При этом, безусловно, стоит отметить, что сборная России добилась невероятного прогресса под руководством Сергея Шляпникова, который привлек в команду много перспективной молодежи. Некоторые из ребят, которым по 22-23 года, уже считаются полноценными лидерами команды, как тот же Волков.

Еще два года назад мы пережили крах на Олимпиаде в Рио. А сейчас поехали на чемпионат мира одними из главных фаворитов. Это уже большой успех. Надо только не сбиваться с намеченного курса и дать возможность Шляпникову продолжить свою работу.

На успех девушек мы особо не рассчитывали. В женской сборной России затянулась смена поколений. Молодые пока не подросли, а опытные в большинстве своем уже не тянут высокий уровень. Поэтому Вадиму Панкову пришлось лепить команду из того, что было. До выхода в третий групповой раунд, который мог бы считаться приемлемым результатом, не хватило совсем чуть-чуть.

А все из-за травмы Наталии Гончаровой, которая выбыла из-за травмы в самом начале турнира. Без лидера атак нашей сборной пришлось очень тяжело, но девчонки боролись в каждом розыгрыше и не отдали ни одного очка без боя. Такие поражения принимать легко.

Ну и, конечно, необходимо упомянуть «Зенит-Казань» Владимира Алекно, который за один сезон выиграл вообще все существующие клубные трофеи. Казанцам долго не давался клубный чемпионат мира, под конец 2017-го это удалось исправить. Потом были победы в чемпионате и Кубке России и четвертая Лига чемпионов подряд. Эпоха Леона в «Зените-Казань» завершилась ударн