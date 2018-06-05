Coca-Cola, эксклюзивный организатор Тура Кубка Чемпионата мира по футболу FIFATM, привезла в Санкт-Петербург легендарный футбольный трофей. Его приезд создал в городе атмосферу ожидания приближающегося спортивного праздника, ведь он означает, что до главного футбольного события планеты остается всего две недели. Официальный Кубок провел в Санкт-Петербурге 8 дней, после чего отправился в финальную точку своего путешествия по России – Москву. Воспользоваться шансом увидеть главный приз мирового футбола смогли более 350 000 жителей города.

Торжественная церемония приветствия Официального Кубка состоялась 26 мая на Дворцовой площади. Трофей был представлен на самой большой площади в Европе в рамках фестиваля «Классика на Дворцовой», приуроченного к 315 юбилею города Санкт-Петербурга, в присутствии 300 000 гостей. В мероприятии приняли участие Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, Генеральный директор Coca-Cola по России, Украине, Беларуси, Польше, Латвии, Литве, Эстонии и Молдове Лана Попович и легенда FIFA Жильберту Сильва.

В течение пяти дней с 29 мая по 2 июня все желающие смогли увидеть Официальный Кубок в специальном шатре, расположенном в Приморском парке Победы, и сделать с ним памятную фотографию. Шансом сфотографироваться с легендарным трофеем воспользовались более 50 000 жителей города.

С помощью спорта Coca-Cola привлекает внимание к проблеме социальной изоляции людей с особыми потребностями и вносит вклад в развитие инклюзивного общества в России. Поэтому не случайно, что Официальный Кубок как символ оптимизма и объединяющей силы футбола был представлен участникам футбольного юнифайд-матча, который состоялся 28 мая в спортивном комплексе «Нова Арена». Участниками матча стали спортсмены с особенностями развития, легенда FIFA Марко Матерацци с сыном Давидом, артистка ЮНЕСКО во имя мира, посол Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM Зара, знаменитый российский футболист Дмитрий Радченко, артист Александр Удальцов, а также представители Системы Coca-Cola в России.

Этот матч – часть всероссийской инклюзивной кампании «#Готовы #Открытьсердца», запущенной Системой Coca-Cola в России в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFAТМ. Цель кампании – помочь людям с особенностями развития раскрыть их безграничный потенциал и продемонстрировать его всему миру.

В рамках Тура Официального Кубка юнифайд-матчи уже были сыграны в 2017 году в городах-организаторах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM: Саранске, Калининграде, Волгограде и Сочи­, а в 2018 году – в Екатеринбурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде и в Ростове-на-Дону. Кроме того, масштабный юнифайд-турнир состоялся во Владивостоке по возвращении Официального Кубка из международного путешествия. Кульминацией этой футбольной юнифайд-эстафеты станет грандиозный матч в Москве в начале июля.

Также увидеть Официальный Кубок в Санкт-Петербурге смогли воспитанники центра профессионального дополнительного образования «Академия Талантов» и ГБОУ «Школа №616 «Центр реабилитации с индивидуальными формами обучения «Динамика»».

Санкт-Петербург стал восьмой и предпоследней остановкой на маршруте Тура Официального Кубка по России в 2018 году после Владивостока, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары, Казани, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону. Впереди у легендарного трофея финальная точка маршрута – Москва.

Напомним, специально для России Coca-Cola вместе с FIFA и Организационным комитетом «Россия-2018» создали самый длинный в истории маршрут Тура Официального Кубка по стране-хозяйке мирового футбольного первенства. В общей сложности самый желанный футбольный трофей преодолеет более 27 000 км и сменит 11 часовых поясов. Официальный Кубок проедет по территории, на которой живут более 40 миллионов человек, а это значит, что возможность его увидеть будет у каждого третьего россиянина.

Официальная церемония старта Тура Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA™ с Coca-Cola состоялась 9 сентября 2017 года на стадионе «Лужники» в Москве. В ней приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент FIFA Джанни Инфантино и Президент компании Coca-Cola в Центральной и Восточной Европе Никос Кометтис. После этого Официальный Кубок отправился в путешествие, которое стало самым длинным национальным туром в истории проекта. В 2017 году он посетил 16 российских городов: более 220 000 человек смогли увидеть главный футбольный символ и сфотографироваться с ним. Потом Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA побывал в более чем 50 странах в разных уголках планеты. Международное путешествие трофея стартовало в Лондоне в январе 2018 года и завершилось в Японии в конце апреля. 1 мая уникальный трофей триумфально вернулся в Россию и дал старт завершающему этапу путешествия Официального Кубка в преддверии главного футбольного события планеты.