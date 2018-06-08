Эксклюзивным организатором грандиозного многомесячного путешествия выступила Coca-Cola. С 9 сентября 2017 легендарный трофей преодолел сотни тысяч километров и заглянул в десятки стран и городов, создавая атмосферу приближающегося футбольного праздника. Более 800 000 человек в России и по всему миру получили уникальную возможность увидеть Официальный Кубок вживую.

Первый и заключительный этапы путешествия проходили по городам России. Отправной точкой стала Москва - и здесь же Официальный Кубок снова увидят на финале Чемпионата мира по футболу FIFATM, который состоится 15 июля.

ИЗ МОСКВЫ В МОСКВУ ЗА 246 ДНЕЙ

Специально для России Coca-Cola вместе с FIFA и Организационным комитетом «Россия-2018» разработали самый длинный маршрут по стране-хозяйке мирового футбольного первенства за всю историю проекта. За 116 дня в России Официальный Кубок преодолел более 27 000 километров и 11 часовых поясов и посетил 25 городов нашей страны.

Результаты оказались впечатляющими – за 246 дней Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA совершил настоящую кругосветку, посетив 51 страну и 91 город мира. Только в России увидеть Официальный Кубок собственными глазами смогли более 670 000 человек, более 360 000 сделали с ним памятные фото. Подумайте только – когда 15 июля победитель мирового первенства поднимет над своей головой эту бесценную награду, каждый потянется за своей фотографией с легендарным трофеем!

НАСТОЯЩЕЕ НАСЛЕДИЕ

Почти для всех российских городов это был первый опыт знакомства с легендарным трофеем. И ведь Официальный Кубок путешествовал совсем не один – на его продолжительном пути к Туру Официального Кубка успели присоединиться целых 19 Послов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM и даже несколько Легенд FIFA – лучших игроков мирового футбола. В России это были знаменитые Давид Трезеге, Бебето, Жилберту Силва, Лотар Маттеус и Марко Матерацци.

В каждом городе Официальный Кубок притягивал тысячи восторженных людей, заряжая всех предвкушением приближающегося Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM. Но это оказалось не единственной задачей Тура Официального Кубка.

Для Coca-Cola также было важно внести значимый вклад в развитие юношеского футбола и в создание инклюзивного общества в нашей стране. Официальный Кубок, как воплощение объединяющей силы футбола, помог выполнить эту задачу. В маршрут Тура Кубка Чемпионата мира по футболу FIFATM были включены 39 социальных учреждений и мероприятий – спортивных и коррекционных школ, университетов, футбольных соревнований и детских домов. Вы только представьте: тысячи юных любителей спорта, подростков с особенностями развития, волонтеров мундиаля и многих других, чей жизненный путь только начинается, смогли увидеть главную футбольную награду мира, вдохновиться и зарядиться позитивными эмоциями!

И это не все. Coca-Cola вносит свой вклад в развитие молодежного спорта, уже 9 лет поддерживая Всероссийских детско-юношеских соревнований «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola». Победители этих соревнований, познакомившиеся с Официальным Кубком во время его путешествия по России, будут подавать мячи на матчах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ и окажутся на расстоянии вытянутой руки от легенд мирового футбола!

СПОРТ ОТКРЫЛ СЕРДЦА

Официальный Кубок – настоящий символ надежды и оптимизма. Выполняя эту роль, легендарный трофей оказался в центре инклюзивной кампании #Готовы #ОткрытьСердца, запущенной компанией Coca-Cola в преддверии мундиаля. Цель кампании – привлечь внимание к проблеме социальной изоляции людей с особенностями развития и создать безбарьерную среду в России через спорт.

На маршруте Тура Официального Кубка Coca-Cola совместно с Фондом помощи детям «Обнаженные сердца» открыли 4 инклюзивных игровых парка, доступных всем желающим, независимо от физических, интеллектуальных и сенсорных особенностей, еще семь парков откроются в ближайшее время. Эти парки станут долгосрочным наследием Coca-Cola как Официального партнера FIFA после окончания Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM и вкладом компании в устойчивое развитие городов и формирование будущего спортивного поколения в стране.

В 11 городах, встречавших Официальный Кубок, проводились юнифайд-матчи. Их участниками наряду с простыми ребятами с особенностями развития становились Легенды FIFA, знаменитые российские футболисты, звезды эстрады, представители власти и бизнеса. Юнифайд-эстафета прошла во Владивостоке, Саранске, Калининграде, Волгограде, Сочи, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, а ее кульминацией станет грандиозный матч в Москве в начале июля.

Добавим, что болельщики сборной России выбрали для своей команды на предстоящий турнир девиз «Играй с открытым сердцем». Он прекрасно сочетается с названием инклюзивной кампании, под знаком которой проходила подготовка к грандиозному соревнованию, стартующему 14 июня в Лужниках матчем Россия - Саудовская Аравия.