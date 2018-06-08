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Гражданин Колосков 447 лет вне футбола, но живет им, футболом, и рассуждает о нем так, как должно рассуждать записному остряку. 

Он уверен, что мы обыграем и Аравию, и Египет, можем и Уругвай, но будет непросто. 

Как написал бы по схожему поводу Хорхе Луис Борхес, "почему фраза "Дуракам всегда везет" имеет силу заклинания, отменяющего все моральные законы?". 

Колосков - юморист, по временам я тоже, но ночью, когда Овечкин сделал с "Вегасом" то же, что с нами ТАКИМИ сделают все подряд, я смотрел уругвайцев с узбеками. И вспомнил стихи хорошего человека: 

"Меня убьют, я знаю, в понедельник 
И бросят тут же, где и умывальник. 
И будет мой убийца умываться, 
И удивляться там, где целоваться. 
И умываясь, будет улыбаться". 

Каково наше место между Уругваем и Узбекистаном? 

В Гвинее-Бисау, но я не уверен, просто название нравится. 

Или вот: на даче у Колоскова, пусть там играют для него, самого своего преданного поклонника. 

Два года Черчесов пел песню группы "ТАКЕ ТНАТ" "We are giants"; пел вдохновенно, а сейчас ни Газинский, ни Кутепов не знают, куда бежать, натурализованных полунемцев, пусть невнятных, как рэперы с плохими зубами, унизили, изгнав в отсутствие публичного "спасибо, извините", а тебе только что вратарь не забивает, выбивший мяч из Зестафони прямо в Красногорск. 

Если ты не можешь обыграть 448-ой состав Турции, кого ты можешь обыграть? 

Наши отношения с Черчесовым строятся на негласном правиле никогда не говорить по существу. 

Я это искусство называю " заморочить шелухой необеспеченных смыслом слов". 

Я ж тоже кавказец, не забыли? 

Опозорился - атакуй. 

Безобразная игра - Черчесов говорит про "качественный скачок". 

Карикатурная игра карикатурной команды - но он и тут с присущей ему точностью лексического ряда говорит: "бойцы". 

И ПУБЛИЧНО крестится, что уже даже не смешно, а отвратно; привет Гундяеву. 

И вот тут, после моей филиппики, на которую Черчесову и иже, конечно, начхать, я хочу обратить ваше внимание вот на что. 

Ну, "улетучился из наших отношений лиризм"(И.Б.); если не случится чуда, мы неизбежно проиграем, опозоримся... ну и что? ЧТО вы сделаете с Черчесовым? 

То-то же; будете брызгать слюной, Уткин накатает остроумную диатрибу, я на федеральном канале произнесу обсценное словцо, которое запикают. Все. 

Черчесов и игроки богаты, как падишахи, он до конца будет излучать пуленепробиваемую уверенность в себе, не позже осени найдет себе новую синекуру. 

И не схему в четыре защитника надо обсуждать, а то, что, попадая в сборную, даже люди эпической одаренности (тот же Головин) превращаются в людей анекдотической бесталанности. 

Только Юран и Газзаев рубят правду, Колосков несет чушь, а я предлагаю схему с ДЕСЯТЬЮ защитниками.

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