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9:20

Немецкому журналисту Хайо Зеппельту, видимо, не показали видео с Аршавиным, поэтому на чемпионат мира он не приедет.

8:55

Андрей Сергеевич рассказал британцам о России. Теперь они знают все. Да, Фабрегаса уже ждут в Москве.

8:05

Самый главный футбольный ден в году можно начать с короткого видеоанонса,

8:00

Этот день, наконец, наступил!

Сегодня в России стартует чемпионат мира по футболу – впервые в истории самое важное спортивое событие на планете пройдет в нашей стране.

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