Все события первого дня чемпионата мира в одной ленте

9:20

Немецкому журналисту Хайо Зеппельту, видимо, не показали видео с Аршавиным, поэтому на чемпионат мира он не приедет.

8:55

Андрей Сергеевич рассказал британцам о России. Теперь они знают все. Да, Фабрегаса уже ждут в Москве.

"I want to take Cesc Fabregas to a nightclub." 🕺#bbcworldcup pic.twitter.com/y4EPgwzX0f — BBC Sport (@BBCSport) June 13, 2018

8:05

Самый главный футбольный ден в году можно начать с короткого видеоанонса,

8:00

Этот день, наконец, наступил!

Сегодня в России стартует чемпионат мира по футболу – впервые в истории самое важное спортивое событие на планете пройдет в нашей стране.