Онлайн дня. 14 июня: Сегодня стартует чемпионат мира
Все события первого дня чемпионата мира в одной ленте
9:20
Немецкому журналисту Хайо Зеппельту, видимо, не показали видео с Аршавиным, поэтому на чемпионат мира он не приедет.
8:55
Андрей Сергеевич рассказал британцам о России. Теперь они знают все. Да, Фабрегаса уже ждут в Москве.
"I want to take Cesc Fabregas to a nightclub." 🕺#bbcworldcup pic.twitter.com/y4EPgwzX0f— BBC Sport (@BBCSport) June 13, 2018
8:05
Самый главный футбольный ден в году можно начать с короткого видеоанонса,
8:00
Этот день, наконец, наступил!
Сегодня в России стартует чемпионат мира по футболу – впервые в истории самое важное спортивое событие на планете пройдет в нашей стране.