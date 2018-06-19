Хроника шестого дня чемпионата мира по футболу в России.

15:11

Все пошло прахом для Колумбии с первых минут. Удален Карлос Санчес. И Синдзи Кагава реализует пенальти уже на 6-й минуте.

15:10

Салах готов сыграть с Россией!

15:00

Текстовая трансляция матча на сайте «Советского спорта».

14:46

Жозе Моуринью рассказал о том, как Россия должна обыграть Египет.

14:30

Главные тренеры сборных Колумбии и Японии назвали стартовые состав команд на матч группового этапа чемпионата мира в Саранске.

Колумбия: Оспина, Давинсон Санчес, Мурильо, Арьяс, Мохика, Лерма, Карлос Санчес, Искьердо, Кинтеро, Куадрадо, Фалькао.

Япония: Кавасима, Седзи, Йосида, Сакаи, Нагатомо, Сибасаки, Харагути, Хасебе, Кагава, Инуи, Осако.

14:12

Футбольный комментатор Георгий Черданцев оценил работу бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого на матчах ЧМ-2018. Слуцкий выступает в роли эксперта на Первом канале, комментирую матчи чемпионата мира-2018. «Пока лучше всех на чемпионате: Россия, Бельгия, Мексика и Слуцкий», - написал в твиттере бывший редактор спортивных трансляций «Матч ТВ» Таш Саркисян. «Вообще-то, эксперт должен давать оценку эпизода, а не комментировать футбол и гонять мяч вместо основного комментатора», — ответил ему Черданцев. Вообще-то эксперт должен давать оценку эпизода, а не комментировать футбол и гонять мяч вместо основного комментатора. https://t.co/5isEzVPmt2 — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 19 июня 2018 г. 13:51

Видеоанонс дня. 19 июня: важнейший матч для России, старт Колумбии и Польши. Левандовски и Родригес стартуют, Черчесов готовится ко второму матчу, Салах думает.

13:48

Бывший полузащитник сборной России Владимир Бут перед матчем группового этапа чемпионата мира с Египтом высказался о лидера соперника Мохамеде Салахе.

«Понимаете, когда вся команда так сильно зависит от одного игрока, это скорее минус, – приводят «Известия» слова Бута. – Салах будет играть в первом матче после травмы и не сможет действовать на максимуме своих возможностей.

К тому же в сборной Египта нет игроков «Ливерпуля», способных отдавать ему классные передачи в свободные зоны. Думаю, мы справимся с ним».

13:31

Арена «Санкт-Петербург» готовится установить рекорд посещаемости на матче России с Египтом

На матче чемпионата мира между сборными России и Египта ожидается аншлаг, сообщает пресс-служба стадиона «Санкт-Петербург». Вместимость арены на групповом этапе турнира составляет 64 469 зрителей.

Стадион «Санкт-Петербург» на первом своем матче чемпионата мира собрал 62 548 зрителей (Матч сборных Марокко и Ирана — 0:1).

На сегодняшнем матче #РоссияЕгипет ожидается аншлаг! Готовы установить новый рекорд посещаемости стадиона 😎



Напомним, что вместимость арены на групповом этапе составляет 64 468 зрителей. #ЧМ2018 pic.twitter.com/ulojKPoz6c — «Санкт-Петербург» (@spb_stadium) 19 июня 2018 г.

13:16

Как сообщает «Газета.Ru», члены японской императорской семьи не посещали Россию с 1916 года. Матч Япония – Колумбия состоится 19 июня в Саранске. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию в 15:00 мск.

13:08

Колумбийская болельщица 17 июня в районе станции метро «Парк культуры» вытащила из кармана брюк москвича 200 рублей и билеты на ЧМ-2018.

«При входе на станцию метро полицейские задержали гражданку Колумбии 1962 года рождения, которая похитила из правого кармана брюк 31-летнего москвича 200 рублей и два билета на прошедший футбольный матч между сборными Мексики и Германии», - сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

12:55

Форвард сборной России Артем Дзюба перед вторым матчем команды на домашнем чемпионате мира с Египтом рассказал о впечатлениях от того, как страна болела за команду во время первой игры с Саудовской Аравией (5:0).

«Просто приятно было победить, – сказал Дзюба в интервью официальному телеканалу ФИФА. – Не могу сказать, что многие, но были те, кто в нас не верил.

Но я бы хотел сказать о другом: я видел, как по всем городам показывали трансляцию, и как люди праздновали, болели, переживали и радовались нашим голам.

Это круто, прямо мурашки бегут, когда вся страна за тебя так болеет. Непередаваемые ощущения».

12:40

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением насчет предстоящей игры сборной России с командой Египта.

«Мы выходим на похороны в 1/8 финала — на Португалию с Испанией. Это первый вариант. А второй — не выходим из группы вообще. Думаю, в матче с Египтом сборная не выиграет. Египет будет на победу играть, потому что они могут вылететь. Как сборной компенсировать недостаток скорости? Футболисты сзади встанут и будут отбиваться на контратаках. И будут использовать стандарты, потому что они не зависят от структуры игры», - цитирует Бубнова «Спорт FM».

12:30

"Советский спорт" узнал, насколько популярны игроки сборной России в народе.

12:20

В сегодняшней программе игрового дня - три встречи:

15:00 Колумбия - Япония в Саранске

18:00 Польша - Сенегал в Москве

21:00 Россия - Египет сыграют в Санкт-Петербурге

12:00

Добрый день!

Сегодня - шестой день чемпионата мира по футболу.