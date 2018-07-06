Луис Суарес: Ошибка Муслеры? Такое случается один раз из тысячи

– Есть футболисты очень важные для команды – такие, как Кавани. Не хочу преуменьшить нашу силу, но его нам сегодня не хватало. Мы должны винить только себя.

– В эпизоде со вторым голом ошибся Фернандо Муслера, ваш вратарь.

– Такое случается один раз из тысячи. Мы чувствовали, что можем пройти дальше. Франция была не сильнее нас, но сегодня показала себя как более опытный турнирный боец. Когда мы пропустили, было сложно создавать моменты впереди. Уругвай оказался в сложнейшем положении.

Диего Годин: Мы обязательно возьмем реванш

– Благодарю партнеров по команде, сегодня они выложились на все сто процентов. Нам не хватило сыгранности в матче против очень сильного соперника. Мы потерпели обидное поражение, что еще раз доказывает, что в футболе бывает всякое. Мы обязательно возьмем реванш!

Килиан Мбаппе: Дешам попросил ни в коем случае не заводиться

– Тренер дал четкие указания, мы их выполнили, и пройти в полуфинал. Теперь у нас новая задача – выйти в финал.



– Вы остались недовольны игрой? Это был не слишком яркий матч в исполнении Франции.

– Нет, почему, очень доволен игрой. Это был хороший матч, мы выполнили план тренера. Мы действовали вторым номером после голов, уходили в оборону. Это было в плане тренера, ведь у нас впереди еще несколько игр. Уругвай оставлял зоны, которыми мы пользовались, но, к сожалению, забить еще не смогли. Главное – мы вышли в следующую стадию.

– Вам не кажется, что силы у сборной Франции заканчиваются?

– У нас слаженная команда, впереди ключевые матчи. Если мы сыграли от обороны – это не значит, что мы устали, совсем нет. Просто мы не хотим тратить все силы впустую, когда результат уже сделан.

– Что вам сказал Дешам в конце матча?

– Он просил меня быть спокойным, ни в коем случае не заводиться. Иными словами, я не должен был получить вторую желтую карточку.

– В игре с Аргентиной вы были великолепны. А что случилось в этом матче?

– Самое главное, что коллектив выиграл. Для меня нет ничего важнее. У нас осталось два матча, теперь я полностью сконцентрирован на них. Нет смысла распыляться.

– Вы чувствуете напряжение из-за чемпионата мира?

– Чувствую давление каждый день, независимо от турнира. Все так, как и во время других матчей. Главное для меня – наладить отношения с партнерами по команде. А давление есть всегда.

Поль Погба: Оставьте Гризманна в покое

– Мы очень счастливы, что тут еще скажешь.

– Антуан Гризманн сегодня…

– Вы сказали «Гризманн»?

– Да-да, именно. Гризманн…

– Спросите про него у него самого. А лучше вообще оставьте его в покое. Он всегда делает максимум для команды. Всегда старается, даже когда находится под шквалом критики. Хватит его доставать.

– Что думаете о ваших шансах на финал?

– Мы еще на пути к нему. Это еще не последняя пристань нашего корабля. Посмотрим, как далеко мы заплывем.