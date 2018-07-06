«Эпизод успешный для меня и важный для всей Франции»

– Как вам удалось спасти команду в том эпизоде, когда вы сначала вытащили удар головой под штангу, а затем еще помешали Годину добить мяч с близкого расстояния?

– Знаете, в игре все происходит настолько быстро, что нужно было просто молниеносно принять единственное правильное решение, сделать пару небольших шагов. Мне нужно было сразу же встать, потому что мяч был все еще в игре, эпизод продолжался.

Я старался выиграть как можно больше пространства и сократить его для Година – чтобы ему было как можно сложнее пробить. Это был хороший момент для Франции, ведь мы сохранили тогда свое преимущество в один мяч прямо перед перерывом. Ну и для меня лично тоже успешный эпизод.

– Ваш коллега Фернандо Муслера ошибся, когда Гризманн бил по его воротам, из-за него Уругвай пропустил второй мяч.

– Это не отменяет того, что он – один из лучших вратарей в мире. Я его очень уважаю, он фантастически спасал Уругвай на этом турнире и не только. На этот раз Муслере немного не повезло. Мяч был непростым, такие ошибки – к сожалению, часть игры. В таких ситуациях, конечно же, за твоей спиной нет никого, кто мог бы подстраховать и исправить твою ошибку. Я повторюсь: Фернандо – один из лучших вратарей мира, и он не заслужил серьезной критики.

– Может быть, все дело в мяче, которым играют на этом чемпионате мира. Как он вам?

– Мяч очень быстрый. Какое бы решение ни принимал вратарь, главное – принять его очень быстро. Если ты собираешься поймать мяч в руки, особенно если тебе нужно сделать это в движении, тебе нужно подстроиться под полет мяча, обязательно привыкнуть к особенностям. Мы же не можем поменять мяч, нам остается только воспринимать эти обстоятельства как необходимую часть матчей и подготовки к ним.

«У нашего тренера есть великолепный опыт. Причем в роли капитана»

– Пока чемпионат мира отлично складывается для игроков «Тоттенхэма».

– И это здорово! Для опыта отдельных игроков, это поможет нам в будущем клубном сезоне. Возможно, кто-то из нашего клуба станет в итоге чемпионом мира – я бы очень этого хотел. Но каждому нужно провести еще по две или даже три игры. Посмотрим, чего в итоге добьется сборная Англии, что получится у Бельгии. Вообще сейчас важнее всего концентрироваться на своей собственной игре и не думать ни о чем постороннем.

– За сборную Колумбии, которая как раз вылетела от англичан, играл защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес…

– Он – фантастический игрок. Думаю, он провел отличный матч против Англии. Но футбол иногда немного несправедлив, особенно когда все решается в серии пенальти. Иногда бывает, что удача с тобой, но вот в такие моменты, когда ты остаешься без нее… Санчес – все еще очень молодой игрок, и в таком юном возрасте ему удалось так классно сыграть на чемпионате мира. Так что Давинсон – это то отличное будущее, которое ждет и «Тоттенхэм», и сборную Колумбии.

– Вы уже совсем недалеко от победы на чемпионате мира. Вам помогает то, что ваш тренер Дидье Дешам знает, как это: выигрывать чемпионат мира?

– Даже не знаю. Да, у него правда есть такой великолепный опыт, при этом в роли капитана сборной Франции. Это ведь наш единственный выигранный кубок мира. Теперь мы вместе под руководством чемпиона мира ищем возможности и решения, которые помогли бы нам победить на чемпионате мира снова. Чтобы этого добиться, нам нужно просто думать о следующей игре – теперь это полуфинал.

Когда я говорю это, я еще не знаю, с кем именно нам предстоит встретиться, но и Бразилия, и Бельгия – большие футбольные страны, в обеих командах фантастические игроки. Точно предстоит большая битва!