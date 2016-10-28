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Александр Гуськов: Перед сборной не стоит задача выиграть Евротур, надо посмотреть, кто может усилить команду в будущем

Источник:  СобеседникКомментарии

Бывший хоккеист, комментатор Александр Гуськов прокомментировал список игроков, которые поедут на первый этап Евротура - финский Кубок «Карьяла» - в составе сборной России.

Вызов в сборную получило большое количество дебютантов. 

- Наверное, это немного сократит болельщицкую аудиторию, но кто любит хоккей, тот будет смотреть матчи Кубка «Карьяла» в любом случае, независимо от того, кто играет - молодежь или звезды нашей лиги, - рассказал Sobesednik.ru Гуськов. - Здесь тема такая: надо проверить всех молодых, все наши резервы. Это нужно Знарку для понимания, с кем можно идти дальше, а кого придется потом заменить следующими прогрессирующими хоккеистами. Здесь задача не выигрывать Евротур, а посмотреть в действии тех, кто может усилить команду в будущем. В том числе и на Олимпиаде. 

В 2015 году была реализована инициатива создать олимпийскую сборную страны, которая бы играла на этапах Евротура.

- Здесь в чем секрет -олимпийская сборная играет совсем с другими соперниками. Не с прямыми конкурентами, как чехи, финны и шведы - здесь уровень совершенно другой. Если ты проявил себя как-то хорошо в играх с немцами или французами, совсем не факт, что в первой сборной ты дашь такой же результат. Знарок и его тренерский штаб как раз хотят посмотреть на то, как будут выглядеть лидеры олимпийской сборной в новых условиях, - добавил Гуськов. 

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