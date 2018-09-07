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Футбол
Амир Хуслютдинов: Не вижу в «Спартаке» Карпина и Дзюбу, а Глушаков – пожалуйста!
Хоккей
Владимир Крикунов: Кому достался алкоголь, найденный на базе «Динамо»? Унитазу!
Хоккей
Александр Кожевников: У Быкова такой лафы, как раньше, не будет
Хоккей
Haval сделал внедорожник, похожий на клубы КХЛ. Сейчас мы это докажем
Футбол
Евгений Ловчев: Не надо сталкивать Глушакова с командой
Шахматы
«Карлсен и Каруана как боксеры-тяжеловесы, боящиеся пропустить мощный удар»
Сборная - мимо, «Спартак» - мимо, Зубкову - позор!
Теннис
Маю послал президента ITF. Кубок Дэвиса закончился скандалом
Футбол
Павел Врба: ЦСКА сейчас набрал ход и играет все лучше
Футбол
Денис Бояринцев: Мне интересно, кто стоит за заявлением фанатов?
Хоккей
Иван Телегин: Поговорили о том голе с Дацюком… Паша меня не хвалил!
Футбол
Забытые доходы: российский футбол снова стал убыточным
Футбол
«Фратрия» против Глушакова: фанаты уже не требуют изгнать капитана из клуба
Хоккей
Александр Кожевников: Зачем катить на Дацюка баллоны?
Футбол
Виктор Гончаренко: Бекао и Сигурдссон готовы к игре с «Викторией», а вот Дзагоев не поможет ЦСКА
Футбол
Итоги выходных: победа «Монако», поражение «Челси», а Италия против насилия
Футбол
Без креатива и нескольких игроков. Сборная России дважды проиграла. Анонс свежего «ССФ»
Хоккей
Пелагея: Ради матча ЦСКА в Цюрихе я даже концерт отменила!
Фигурное катание
На носу – малый чемпионат мира. Что ждет Россию в финале Гран-при?
Хоккей
Ковальчук в четвертом звене, получил 6 минут с «Эдмонтоном». Что происходит?!
Хоккей
Битва армейцев, страсти в Череповце – эмоциональные хоккейные выходные
Хоккей
СКА выменяет Бурмистрова из «Ак Барса» – и простится с Дацюком? Инсайд дня
Футбол
Судья помог «Спартаку» и остался без двух звезд, а «Зенит» стал чемпионом
Хоккей
Бурдасов выбил «сотню» в день рождения клуба. 5 убойных фактов о событиях КХЛ
Хоккей
Волшебное слово Квартальнова и четвертной прыжок Умарка! Все о нашем хоккее
Футбол
Кононов работает добрым доктором: что мы узнали из матча "Спартака"
Футбол
Семак взял у Карпина реванш. Как «Зенит» дома оказался сильнее «Ростова»
Футбол
«Спартак» и Смолов снова забивают: видео всех голов 15-го тура РПЛ
Футбол
Без Кононова нет побед. «Арсенал» проиграл «Краснодару»
Футбол
Софьян Ханни: При Кононове в «Спартаке» все налаживается
Футбол
Евгений Ловчев: Пенальти на Зе Луише? Тогда гол «Крыльев» из вне игры отмените
Лыжный спорт
Финиш месяца: Большунов обходит Клэбо на последних метрах (видео)
Футбол
Олег Кононов: «Старики» должны были доказать, что дорожат «Спартаком»
Хоккей
Капризов говорит об инстаграме, Сорокин – о рекорде. О матче ЦСКА – СКА (видео)
Футбол
«Тамбов» – зимний чемпион ФНЛ
Футбол
Адриано спас дебют Кононова. «Спартак» одержал волевую победу над «Крыльями»
Футбол
Модель для сборки: как играл «Спартак» Романцева и Бескова, и можно ли это повторить
Биатлон
«Ноу секс, но геймс, но рок-н-ролл!»: Губерниев о биатлоне, футболе и себе
Футбол
«Ростов» хорош в гостях и обороне. Почему у команды Карпина есть шансы против «Зенита»
Футбол
«Зенит» обыграет «Ростов». У Карпина мало шансов
Хоккей
Илья Сорокин: Мечтаю сыграть в Питере на футбольном стадионе
Теннис
Хорватский реванш у гальских петухов?
Хоккей
«Овечкин, этот финн украдет твою прелесть!» Пять голов Лайне. О дне НХЛ (видео)
Хоккей
Никулин догнал Куляша и обошел Даллмэна. 5 убойных фактов о событиях КХЛ
Бокс
Бивол бил, Паскаль не падал
Футбол
Александр Гацкан: Не считаю «Зенит» лидером по качеству игры
Хоккей
СКА унизили трижды, даже Дацюк сплоховал! Все о российском хоккее
Фигурное катание
Прежней Медведевой больше нет. А эта на финал Гран-при не тянет
Футбол
15 минут футбола. «Барселона» вырвала ничью у «Атлетико»
Хоккей
Кирилл Капризов: Против нас что, Дзюба будет играть? (видео)
Киберспорт
Расписание квалификации The Chongqing Major по Dota 2
Хоккей
ЦСКА побеждает СКА и обходит «Автомобилист». Все об армейском дерби
Футбол
Софьян Ханни: Новый тренер знает, чего хочет
Футбол
Олег Кононов: Я верю в каждого игрока «Спартака». Без исключения
Футбол
Давид Юрченко: Мы играли за Аленичева
Биатлон
Остаться ради Кубка. Последняя мечта сестры Шипулина
Хоккей
Овечкин играет в тройке с Линдросом, Кучеров набрал три очка. О дне НХЛ (видео)
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Шутки, мемы и самоирония. Как «Авангард» ловит хайп в соцсетях
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Гибрид Моуринью и Гвардиолы в стиле Зидана! Олег Кононов и его кумиры
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Безрыбье Бивола: почему Дмитрий дерется с канадским ветераном?
Хоккей
Латышские стрелки подстрелили «ястребов». 5 убойных фактов о событиях КХЛ
Хоккей
Овечкин заставил фаната материться! А Даллмэн установил рекорд КХЛ. Все о хоккее
Баскетбол
Терминатор из «Будучности». ЦСКА сенсационно проиграл в Черногории
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Мацей Рыбус: После паузы в чемпионате «Локомотив» всегда играет не очень хорошо
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Кихира давала фору. Медведева ее не взяла
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Третья пошла! «Химки» добыли третью победу в Евролиге
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Пловцы под крышей и автобус на баскетбол. «Sport Connect» побывал в Казани
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Скифы, батыры и хоккейные герои. Факты из истории казахстанского хоккея
Футбол
ЦСКА, «Урал» и Тугарев. Три способа для РПЛ стать богатой лигой
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Юрий Семин: «Локо» не хватило агрессии и принципиальности. Поэтому проиграли «Уралу»
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Черная пятница. «Локомотив» проиграл «Уралу» на глазах у Дмитрия Маликова
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Эй, Норвегия, поделись-ка золотом. Сборная России начинает «сезон надежд»
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Самый яркий момент – форма ЦСКА. Армейцы в Грозном победили «Ахмат»
Футбол
Очередной рекорд Акинфеева, и, видимо, вечный
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Зимний ЧМ-2022 перевернет все: проект футбольного календаря на 2022-2023 годы
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«Щелкунчик» от Ильи Авербуха и Татьяны Тарасовой
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Бивол будет драться в полупустом зале, Лебедев - для 400 селебрити
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Годный футбол на выходных: «Атлетико» - «Барса», «Тоттенхэм» - «Челси» и другое
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Конец романа: как Абрамович полюбил «Челси» и вложил в клуб миллиард фунтов
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«Лагно совершила подвиг, на концовку матча с Вэньцзюнь у Кати не хватило сил»
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Красота тела и драматургия матча. Как делали спортивное фото в разные годы
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Лягушачьи лапки, вино и хоккей? Франция готова к КХЛ!
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Овечкин поздравил 30-летнего мужика с днем рождения. А тот не ждал! (видео)
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«Спартак» – «Локомотив»: где смотреть
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Дилемма Фернандеша: судиться и торговаться с клубом и при этом – классно играть
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«Череповецкая банда»: Кагарлицкий и Шипачев о матче против «Северстали»
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Большие разборки тяжелых ребят в Китае. О турнире UFC, в котором Павлович подерется с легендой ММА
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Битва в Гренобле: Кихира против Медведевой
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Почему не забивает Владимир Тарасенко? Разбираемся с его агентом (интервью)