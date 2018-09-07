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    • Амир Хуслютдинов: Не вижу в «Спартаке» Карпина и Дзюбу, а Глушаков – пожалуйста!
    Футбол

    Амир Хуслютдинов: Не вижу в «Спартаке» Карпина и Дзюбу, а Глушаков – пожалуйста!

    26 ноября 2018 19:30 Автор: Зетилов Игорь
    Владимир Крикунов: Кому достался алкоголь, найденный на базе «Динамо»? Унитазу!
    Хоккей

    Владимир Крикунов: Кому достался алкоголь, найденный на базе «Динамо»? Унитазу!

    26 ноября 2018 23:30 Автор: Пономаренко Дмитрий
    Хоккей

    Александр Кожевников: У Быкова такой лафы, как раньше, не будет

    27 ноября 2018 00:00 Автор: Домрачев Владислав
    Haval сделал внедорожник, похожий на клубы КХЛ. Сейчас мы это докажем
    Хоккей

    Haval сделал внедорожник, похожий на клубы КХЛ. Сейчас мы это докажем

    19 ноября 2018 18:05 Автор: Подгорнов Сергей
    Евгений Ловчев: Не надо сталкивать Глушакова с командой
    Футбол

    Евгений Ловчев: Не надо сталкивать Глушакова с командой

    26 ноября 2018 19:00 Автор: Зибрак Артем
    «Карлсен и Каруана как боксеры-тяжеловесы, боящиеся пропустить мощный удар»
    Шахматы

    «Карлсен и Каруана как боксеры-тяжеловесы, боящиеся пропустить мощный удар»

    26 ноября 2018 22:30 Автор: Волохов Юрий
    Сборная - мимо, «Спартак» - мимо, Зубкову - позор!

    Сборная - мимо, «Спартак» - мимо, Зубкову - позор!

    26 ноября 2018 22:55
    Маю послал президента ITF. Кубок Дэвиса закончился скандалом
    Теннис

    Маю послал президента ITF. Кубок Дэвиса закончился скандалом

    26 ноября 2018 20:15 Автор: Быканова Наталья
    Футбол

    Павел Врба: ЦСКА сейчас набрал ход и играет все лучше

    26 ноября 2018 19:45 Автор: Григорьевская Юлия
    Денис Бояринцев: Мне интересно, кто стоит за заявлением фанатов?
    Футбол

    Денис Бояринцев: Мне интересно, кто стоит за заявлением фанатов?

    26 ноября 2018 18:45 Автор: Августин Александр
    Иван Телегин: Поговорили о том голе с Дацюком… Паша меня не хвалил!
    Хоккей

    Иван Телегин: Поговорили о том голе с Дацюком… Паша меня не хвалил!

    26 ноября 2018 18:00 Автор: Лысенков Павел
    Забытые доходы: российский футбол снова стал убыточным
    Футбол

    Забытые доходы: российский футбол снова стал убыточным

    26 ноября 2018 17:46 Автор: Фиш Сергей
    «Фратрия» против Глушакова: фанаты уже не требуют изгнать капитана из клуба
    Футбол

    «Фратрия» против Глушакова: фанаты уже не требуют изгнать капитана из клуба

    26 ноября 2018 17:00
    Александр Кожевников: Зачем катить на Дацюка баллоны?
    Хоккей

    Александр Кожевников: Зачем катить на Дацюка баллоны?

    26 ноября 2018 16:45 Автор: Домрачев Владислав
    Футбол

    Виктор Гончаренко: Бекао и Сигурдссон готовы к игре с «Викторией», а вот Дзагоев не поможет ЦСКА

    26 ноября 2018 16:30 Автор: Григорьевская Юлия
    Итоги выходных: победа «Монако», поражение «Челси», а Италия против насилия
    Футбол

    Итоги выходных: победа «Монако», поражение «Челси», а Италия против насилия

    26 ноября 2018 16:00 Автор: Кринский Константин
    Без креатива и нескольких игроков. Сборная России дважды проиграла. Анонс свежего «ССФ»
    Футбол

    Без креатива и нескольких игроков. Сборная России дважды проиграла. Анонс свежего «ССФ»

    26 ноября 2018 15:45 Автор: Анисимов Вадим
    Пелагея: Ради матча ЦСКА в Цюрихе я даже концерт отменила!
    Хоккей

    Пелагея: Ради матча ЦСКА в Цюрихе я даже концерт отменила!

    26 ноября 2018 14:20 Автор: Пономаренко Дмитрий
    На носу – малый чемпионат мира. Что ждет Россию в финале Гран-при?
    Фигурное катание

    На носу – малый чемпионат мира. Что ждет Россию в финале Гран-при?

    26 ноября 2018 11:00 Автор: Тигай Лев
    Ковальчук в четвертом звене, получил 6 минут с «Эдмонтоном». Что происходит?!
    Хоккей

    Ковальчук в четвертом звене, получил 6 минут с «Эдмонтоном». Что происходит?!

    26 ноября 2018 10:26 Автор: Лысенков Павел
    Битва армейцев, страсти в Череповце – эмоциональные хоккейные выходные
    Хоккей

    Битва армейцев, страсти в Череповце – эмоциональные хоккейные выходные

    26 ноября 2018 10:00 Автор: Кузютина Елена
    СКА выменяет Бурмистрова из «Ак Барса» – и простится с Дацюком? Инсайд дня
    Хоккей

    СКА выменяет Бурмистрова из «Ак Барса» – и простится с Дацюком? Инсайд дня

    26 ноября 2018 09:21 Автор: Лысенков Павел
    Судья помог «Спартаку» и остался без двух звезд, а «Зенит» стал чемпионом
    Футбол

    Судья помог «Спартаку» и остался без двух звезд, а «Зенит» стал чемпионом

    26 ноября 2018 09:11
    Бурдасов выбил «сотню» в день рождения клуба. 5 убойных фактов о событиях КХЛ
    Хоккей

    Бурдасов выбил «сотню» в день рождения клуба. 5 убойных фактов о событиях КХЛ

    26 ноября 2018 09:00 Автор: Домрачев Владислав
    Волшебное слово Квартальнова и четвертной прыжок Умарка! Все о нашем хоккее
    Хоккей

    Волшебное слово Квартальнова и четвертной прыжок Умарка! Все о нашем хоккее

    26 ноября 2018 08:00 Автор: Пономаренко Дмитрий
    Кононов работает добрым доктором: что мы узнали из матча \
    Футбол

    Кононов работает добрым доктором: что мы узнали из матча "Спартака"

    25 ноября 2018 22:30 Автор: Цыбанев Юрий
    Семак взял у Карпина реванш. Как «Зенит» дома оказался сильнее «Ростова»
    Футбол

    Семак взял у Карпина реванш. Как «Зенит» дома оказался сильнее «Ростова»

    25 ноября 2018 21:24 Автор: Иванов Сергей
    «Спартак» и Смолов снова забивают: видео всех голов 15-го тура РПЛ
    Футбол

    «Спартак» и Смолов снова забивают: видео всех голов 15-го тура РПЛ

    25 ноября 2018 20:30 Автор: Ващенко Сергей
    Без Кононова нет побед. «Арсенал» проиграл «Краснодару»
    Футбол

    Без Кононова нет побед. «Арсенал» проиграл «Краснодару»

    25 ноября 2018 18:50 Автор: Зетилов Игорь
    Софьян Ханни: При Кононове в «Спартаке» все налаживается
    Футбол

    Софьян Ханни: При Кононове в «Спартаке» все налаживается

    25 ноября 2018 18:34 Автор: Григорьевская Юлия
    Евгений Ловчев: Пенальти на Зе Луише? Тогда гол «Крыльев» из вне игры отмените
    Футбол

    Евгений Ловчев: Пенальти на Зе Луише? Тогда гол «Крыльев» из вне игры отмените

    25 ноября 2018 18:28 Автор: Волохов Юрий
    Финиш месяца: Большунов обходит Клэбо на последних метрах (видео)
    Лыжный спорт

    Финиш месяца: Большунов обходит Клэбо на последних метрах (видео)

    25 ноября 2018 18:00 Автор: Тигай Лев
    Олег Кононов: «Старики» должны были доказать, что дорожат «Спартаком»
    Футбол

    Олег Кононов: «Старики» должны были доказать, что дорожат «Спартаком»

    25 ноября 2018 17:45 Автор: Зибрак Артем
    Капризов говорит об инстаграме, Сорокин – о рекорде. О матче ЦСКА – СКА (видео)
    Хоккей

    Капризов говорит об инстаграме, Сорокин – о рекорде. О матче ЦСКА – СКА (видео)

    25 ноября 2018 17:17 Автор: Колышев Даниил
    «Тамбов» – зимний чемпион ФНЛ
    Футбол

    «Тамбов» – зимний чемпион ФНЛ

    25 ноября 2018 16:40 Автор: Зетилов Игорь
    Адриано спас дебют Кононова. «Спартак» одержал волевую победу над «Крыльями»
    Футбол

    Адриано спас дебют Кононова. «Спартак» одержал волевую победу над «Крыльями»

    25 ноября 2018 16:10 Автор: Зибрак Артем
    Модель для сборки: как играл «Спартак» Романцева и Бескова, и можно ли это повторить
    Футбол

    Модель для сборки: как играл «Спартак» Романцева и Бескова, и можно ли это повторить

    25 ноября 2018 15:00 Автор: Зибрак Артем
    «Ноу секс, но геймс, но рок-н-ролл!»: Губерниев о биатлоне, футболе и себе
    Биатлон

    «Ноу секс, но геймс, но рок-н-ролл!»: Губерниев о биатлоне, футболе и себе

    25 ноября 2018 14:16 Автор: Макарова Анастасия
    «Ростов» хорош в гостях и обороне. Почему у команды Карпина есть шансы против «Зенита»
    Футбол

    «Ростов» хорош в гостях и обороне. Почему у команды Карпина есть шансы против «Зенита»

    25 ноября 2018 13:46 Автор: Иванов Сергей
    «Зенит» обыграет «Ростов». У Карпина мало шансов
    Футбол

    «Зенит» обыграет «Ростов». У Карпина мало шансов

    25 ноября 2018 11:00 Автор: Кринский Константин
    Илья Сорокин: Мечтаю сыграть в Питере на футбольном стадионе
    Хоккей

    Илья Сорокин: Мечтаю сыграть в Питере на футбольном стадионе

    25 ноября 2018 10:23 Автор: Домрачев Владислав
    Хорватский реванш у гальских петухов?
    Теннис

    Хорватский реванш у гальских петухов?

    25 ноября 2018 10:19 Автор: Быканова Наталья
    «Овечкин, этот финн украдет твою прелесть!» Пять голов Лайне. О дне НХЛ (видео)
    Хоккей

    «Овечкин, этот финн украдет твою прелесть!» Пять голов Лайне. О дне НХЛ (видео)

    25 ноября 2018 10:07 Автор: Лысенков Павел
    Никулин догнал Куляша и обошел Даллмэна. 5 убойных фактов о событиях КХЛ
    Хоккей

    Никулин догнал Куляша и обошел Даллмэна. 5 убойных фактов о событиях КХЛ

    25 ноября 2018 09:00 Автор: Домрачев Владислав
    Бивол бил, Паскаль не падал
    Бокс

    Бивол бил, Паскаль не падал

    25 ноября 2018 08:31 Автор: Круглов Александр
    Александр Гацкан: Не считаю «Зенит» лидером по качеству игры
    Футбол

    Александр Гацкан: Не считаю «Зенит» лидером по качеству игры

    25 ноября 2018 08:30 Автор: Иванов Сергей
    СКА унизили трижды, даже Дацюк сплоховал! Все о российском хоккее
    Хоккей

    СКА унизили трижды, даже Дацюк сплоховал! Все о российском хоккее

    25 ноября 2018 08:00 Автор: Пономаренко Дмитрий
    Прежней Медведевой больше нет. А эта на финал Гран-при не тянет
    Фигурное катание

    Прежней Медведевой больше нет. А эта на финал Гран-при не тянет

    25 ноября 2018 02:30 Автор: Тигай Лев
    15 минут футбола. «Барселона» вырвала ничью у «Атлетико»
    Футбол

    15 минут футбола. «Барселона» вырвала ничью у «Атлетико»

    25 ноября 2018 01:00 Автор: Зибрак Артем
    Кирилл Капризов: Против нас что, Дзюба будет играть? (видео)
    Хоккей

    Кирилл Капризов: Против нас что, Дзюба будет играть? (видео)

    25 ноября 2018 00:00 Автор: Лысенков Павел
    Расписание квалификации The Chongqing Major по Dota 2
    Киберспорт

    Расписание квалификации The Chongqing Major по Dota 2

    24 ноября 2018 23:40 Автор: Новиков Иван
    ЦСКА побеждает СКА и обходит «Автомобилист». Все об армейском дерби
    Хоккей

    ЦСКА побеждает СКА и обходит «Автомобилист». Все об армейском дерби

    24 ноября 2018 20:30 Автор: Домрачев Владислав
    Софьян Ханни: Новый тренер знает, чего хочет
    Футбол

    Софьян Ханни: Новый тренер знает, чего хочет

    24 ноября 2018 18:30 Автор: Абушкин Руслан
    Олег Кононов: Я верю в каждого игрока «Спартака». Без исключения
    Футбол

    Олег Кононов: Я верю в каждого игрока «Спартака». Без исключения

    24 ноября 2018 18:15 Автор: Абушкин Руслан
    Давид Юрченко: Мы играли за Аленичева
    Футбол

    Давид Юрченко: Мы играли за Аленичева

    24 ноября 2018 18:00 Автор: Григорьевская Юлия
    Остаться ради Кубка. Последняя мечта сестры Шипулина
    Биатлон

    Остаться ради Кубка. Последняя мечта сестры Шипулина

    24 ноября 2018 13:00 Автор: Круглов Александр
    Овечкин играет в тройке с Линдросом, Кучеров набрал три очка. О дне НХЛ (видео)
    Хоккей

    Овечкин играет в тройке с Линдросом, Кучеров набрал три очка. О дне НХЛ (видео)

    24 ноября 2018 12:30 Автор: Лысенков Павел
    Шутки, мемы и самоирония. Как «Авангард» ловит хайп в соцсетях
    Хоккей

    Шутки, мемы и самоирония. Как «Авангард» ловит хайп в соцсетях

    24 ноября 2018 12:00 Автор: Арар Самир
    Гибрид Моуринью и Гвардиолы в стиле Зидана! Олег Кононов и его кумиры
    Футбол

    Гибрид Моуринью и Гвардиолы в стиле Зидана! Олег Кононов и его кумиры

    24 ноября 2018 11:00 Автор: Чаушьян Степан
    Безрыбье Бивола: почему Дмитрий дерется с канадским ветераном?
    Бокс

    Безрыбье Бивола: почему Дмитрий дерется с канадским ветераном?

    24 ноября 2018 10:00 Автор: Усачев Владислав
    Латышские стрелки подстрелили «ястребов». 5 убойных фактов о событиях КХЛ
    Хоккей

    Латышские стрелки подстрелили «ястребов». 5 убойных фактов о событиях КХЛ

    24 ноября 2018 09:00 Автор: Домрачев Владислав
    Овечкин заставил фаната материться! А Даллмэн установил рекорд КХЛ. Все о хоккее
    Хоккей

    Овечкин заставил фаната материться! А Даллмэн установил рекорд КХЛ. Все о хоккее

    24 ноября 2018 08:00 Автор: Пономаренко Дмитрий
    Терминатор из «Будучности». ЦСКА сенсационно проиграл в Черногории
    Баскетбол

    Терминатор из «Будучности». ЦСКА сенсационно проиграл в Черногории

    24 ноября 2018 01:21 Автор: Мысин Николай
    Мацей Рыбус: После паузы в чемпионате «Локомотив» всегда играет не очень хорошо
    Футбол

    Мацей Рыбус: После паузы в чемпионате «Локомотив» всегда играет не очень хорошо

    24 ноября 2018 01:05 Автор: Григорьевская Юлия
    Кихира давала фору. Медведева ее не взяла
    Фигурное катание

    Кихира давала фору. Медведева ее не взяла

    24 ноября 2018 00:55 Автор: Тигай Лев
    Третья пошла! «Химки» добыли третью победу в Евролиге
    Баскетбол

    Третья пошла! «Химки» добыли третью победу в Евролиге

    24 ноября 2018 00:33 Автор: Мысин Николай
    Пловцы под крышей и автобус на баскетбол. «Sport Connect» побывал в Казани
    Плавание

    Пловцы под крышей и автобус на баскетбол. «Sport Connect» побывал в Казани

    24 ноября 2018 00:26 Автор: Яременко Николай
    Скифы, батыры и хоккейные герои. Факты из истории казахстанского хоккея
    Хоккей

    Скифы, батыры и хоккейные герои. Факты из истории казахстанского хоккея

    24 ноября 2018 00:09 Автор: Коновальцева Елена
    ЦСКА, «Урал» и Тугарев. Три способа для РПЛ стать богатой лигой
    Футбол

    ЦСКА, «Урал» и Тугарев. Три способа для РПЛ стать богатой лигой

    23 ноября 2018 23:43 Автор: Цыбанев Юрий
    Юрий Семин: «Локо» не хватило агрессии и принципиальности. Поэтому проиграли «Уралу»
    Футбол

    Юрий Семин: «Локо» не хватило агрессии и принципиальности. Поэтому проиграли «Уралу»

    23 ноября 2018 23:05 Автор: Кринский Константин
    Черная пятница. «Локомотив» проиграл «Уралу» на глазах у Дмитрия Маликова
    Футбол

    Черная пятница. «Локомотив» проиграл «Уралу» на глазах у Дмитрия Маликова

    23 ноября 2018 22:33 Автор: Кринский Константин
    Эй, Норвегия, поделись-ка золотом. Сборная России начинает «сезон надежд»
    Лыжный спорт

    Эй, Норвегия, поделись-ка золотом. Сборная России начинает «сезон надежд»

    23 ноября 2018 22:17 Автор: Тигай Лев
    Самый яркий момент – форма ЦСКА. Армейцы в Грозном победили «Ахмат»
    Футбол

    Самый яркий момент – форма ЦСКА. Армейцы в Грозном победили «Ахмат»

    23 ноября 2018 20:04 Автор: Чаушьян Степан
    Очередной рекорд Акинфеева, и, видимо, вечный
    Футбол

    Очередной рекорд Акинфеева, и, видимо, вечный

    23 ноября 2018 19:04 Автор: Королев Григорий
    Зимний ЧМ-2022 перевернет все: проект футбольного календаря на 2022-2023 годы
    Футбол

    Зимний ЧМ-2022 перевернет все: проект футбольного календаря на 2022-2023 годы

    23 ноября 2018 18:28 Автор: Зибрак Артем
    «Щелкунчик» от Ильи Авербуха и Татьяны Тарасовой
    Фигурное катание

    «Щелкунчик» от Ильи Авербуха и Татьяны Тарасовой

    23 ноября 2018 16:58
    Бивол будет драться в полупустом зале, Лебедев - для 400 селебрити
    Бокс

    Бивол будет драться в полупустом зале, Лебедев - для 400 селебрити

    23 ноября 2018 16:55 Автор: Фиш Сергей
    Годный футбол на выходных: «Атлетико» - «Барса», «Тоттенхэм» - «Челси» и другое
    Футбол

    Годный футбол на выходных: «Атлетико» - «Барса», «Тоттенхэм» - «Челси» и другое

    23 ноября 2018 16:30 Автор: Кринский Константин
    Конец романа: как Абрамович полюбил «Челси» и вложил в клуб миллиард фунтов
    Футбол

    Конец романа: как Абрамович полюбил «Челси» и вложил в клуб миллиард фунтов

    23 ноября 2018 16:28 Автор: Фиш Сергей
    «Лагно совершила подвиг, на концовку матча с Вэньцзюнь у Кати не хватило сил»
    Шахматы

    «Лагно совершила подвиг, на концовку матча с Вэньцзюнь у Кати не хватило сил»

    23 ноября 2018 16:25 Автор: Волохов Юрий
    Красота тела и драматургия матча. Как делали спортивное фото в разные годы
    другие

    Красота тела и драматургия матча. Как делали спортивное фото в разные годы

    23 ноября 2018 15:17 Автор: Коновальцева Елена
    Лягушачьи лапки, вино и хоккей? Франция готова к КХЛ!
    Хоккей

    Лягушачьи лапки, вино и хоккей? Франция готова к КХЛ!

    23 ноября 2018 15:00 Автор: Арар Самир
    Овечкин поздравил 30-летнего мужика с днем рождения. А тот не ждал! (видео)
    Хоккей

    Овечкин поздравил 30-летнего мужика с днем рождения. А тот не ждал! (видео)

    23 ноября 2018 14:42 Автор: Лысенков Павел
    «Спартак» – «Локомотив»: где смотреть
    Футбол

    «Спартак» – «Локомотив»: где смотреть

    23 ноября 2018 13:46
    Дилемма Фернандеша: судиться и торговаться с клубом и при этом – классно играть
    Футбол

    Дилемма Фернандеша: судиться и торговаться с клубом и при этом – классно играть

    23 ноября 2018 12:47 Автор: Чаушьян Степан
    «Череповецкая банда»: Кагарлицкий и Шипачев о матче против «Северстали»
    Хоккей

    «Череповецкая банда»: Кагарлицкий и Шипачев о матче против «Северстали»

    23 ноября 2018 12:36 Автор: Кузютина Елена
    Большие разборки тяжелых ребят в Китае. О турнире UFC, в котором Павлович подерется с легендой ММА
    ММА

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