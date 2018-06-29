Мало кто верит в воскресную победу нашей сборной. Совсем как в 2007 году, когда именно Россия сенсационно нанесла испанцам одно из самых болезненных поражений в их спортивной истории.

Играли мы с ними тогда, правда, не ногами, а руками. За золото чемпионата Европы и в баскетбол. Но не торопитесь махать на меня – мол, где Россия в этом виде спорта и где она в футболе. На самом деле предматчевое соотношение сил в сентябре 2007-го было примерно таким же, как сейчас. Еще неизвестно, в каком из двух случаев Испания в большей степени считалась фаворитом.

При всем уважении к регалиям их футболистов, все титулы, добытые ими в 2008 – 2012 годах, ныне уже имеют приставку «экс». Они уже не первые – что на планете, что на континенте. А на баскетбольном ЧЕ-2007 Испанию представляла команда, всего годом раньше выигравшая золото чемпионата мира, опередив там американскую Dream Team с молодым Леброном Джеймсом и другими звездами НБА. Кстати, Россия на тот ЧМ не отобралась вовсе. И вообще не добивалась ничего мало-мальски серьезного уже девять лет кряду.

Вам это ничего не напоминает?

СБИТЬ КОРОНУ С ГОЛОВЫ

11 лет назад неверия было даже поболе. Тогда сборной пришлось лететь с чемпионата домой в 7 утра, через считанные часы после награждения. Наши администраторы заранее купили билеты на ранний рейс без всякой задней мысли: что команда может дойти до финала, им просто не приходило в голову. И, кстати, не только им.

Я был на том чемпионате. Накануне последней игры связался с московской редакцией (за стопроцентную точность диалога не ручаюсь, но очень близко) и спросил:

– Привет. Ну что, наши красавцы уже «в шоколаде». Медаль есть, на Олимпиаду попали. Будем завтра ждать, пока они проиграют?

– А во сколько финал заканчивается?

– В час ночи по Москве или чуть пораньше.

– Ну, нет, это перебор. Газета вообще может не выйти, в киоски не попадет. И потом, мы же не планировали позднюю сдачу номера. Сейчас суббота, никто не работает. А завтра без договоренности типография до часу ждать не станет. Да и ради чего? Ты же сам сказал: проиграют.

– Сказал, сказал… Ладно, нет так нет. Давай, до скорого…

Кое-какое «а вдруг» внутри дернулось, конечно. Но слабенько, совсем еле-еле. Чемпионат-то шел не где-нибудь, а в Испании. И вся страна готовилась к новому триумфу своей команды. На фонарных столбах Мадрида метров через сто везде висели плакаты с Газолем, Наварро и прочими местными звездами, облаченными в рыцарские доспехи. Надпись перевода не требовала: Corona de Europa.

Они уже видели эту корону на своей голове. И, надо признать, не без оснований. На ЧЕ-2007 Испания первый раз играла с Россией еще в группе и легко победила. А тут – финал, огромный домашний зал… Куда нам со всем этим тягаться?

ЗАГНАТЬ И ЗАДРАТЬ

В воскресенье все было чин-чинарем. 16 тысяч красно-желтого моря на трибунах с мини-пятнышками болельщиков из России и других стран. Знаменитый кинорежиссер Педро Альмодовар. Карлес Пуйоль с прочими футболистами «Барселоны» и «Реала». Члены королевской семьи. Эффектное, размашистое начало, когда испанцы оторвались на 12 очков. Ликующая толпа пела и плясала вовсю, предвкушая скорый праздник на улицах города. А потом…

Потом 16 тысяч испанцев вдруг взяли, да и заткнулись. Одновременно, как будто их выключили. Это натурализованный защитник сборной России, выходец из самой баскетбольной страны мира США (совсем как Бразилия в футболе с Марио Фернандесом!) Джон Роберт Холден забросил мяч в кольцо, и за 2,1 секунды до конца финала наши вышли вперед – 60:59.

Дальше был судорожный последний промах Газоля – и дикий победный вопль нескольких сотен российских глоток в гробовой испанской тишине. 16 сентября 2007 года невозможное стало реальностью.

Между прочим, я на полном серьезе считаю: Станиславу Черчесову и его подопечным есть что перенять у той золотой команды. Испанцы в баскетболе тоже любят играть красиво, с изящной перепасовкой – и тоже очень не любят, когда их жестко прессингуют и бьют. В мадридском финале-2007 наши наполучали на Газоле кучу фолов, зато напрочь отбили ему обе руки, а может и кое-что другое. Знаменитый центровой то растягивался во весь рост на паркете, то ходил жаловаться к судьям – и мазал дрожащими ладонями один штрафной за другим, помогая тем самым российской погоне. Его просто загнали, как загоняет огромного лося стая голодных волков. И загнав – задрали без сожаления.

На воскресном газоне испанская дичь будет пошустрее, но и помельче. Взять хоть Иньесту: сантиметров – 171, годков – уже 34. Вот пусть он на старости лет и помучается как следует. Только нельзя давать ему делать то, что он любит. Задавить все эти распасовки «на носовом платке».

ВЕРНИТЕ ГИПЕРФЛАГ С МЕДВЕДЕМ!

Ну и, конечно, трибуны. Не испанские, а наши, и не на 16 тысяч, а на все 80. Это должен быть адский котел! И, кстати, на эту тему тоже стоит привести пример. Другой, но тоже из осени-2007-го.

17 октября, всего через месяц после баскетбольного триумфа в Мадриде, Россия в Лужниках обыграла в футбол Англию. С похожим сюжетом (0:1 в первом тайме и два наших гола за четыре минуты во втором) и с совершенно сумасшедшей поддержкой болельщиков. Помните гигантский флаг с медведем во всю трибуну? По-моему, было бы неплохо его вернуть. Найти-подштопать, если еще жив, а если нет – то и попробовать сделать заново.

Понятно, что отборочный матч с англичанами – это не плей-офф чемпионата мира. Но я-то помню, что именно тогда, в Лужниках-2007 страна развернулась к футболу, что называется, всем туловищем. А когда выиграли – то и душой, это была всеобщая радость. Которая продолжалась потом почти год, достигла пика в победном четвертьфинале Евро против Голландии и…

И была оборвана все теми же треклятыми испанцами! Безжалостно, 3:0, 10 лет и 3 дня тому назад в Вене. Вот вам и еще один исторический «пируэт».

Их можно поломать. Трудно, но можно. Главный вопрос: насколько попытаемся? А уж если «взойдет»…

Я прекрасно помню, как теплым испанским вечером шел по улице Гойи в гостиницу, носящую имя другого великого художника Веласкеса, и блаженно улыбался. Вокруг было много испанцев. Они молчали или тихо-грустно переговаривались. Мне их было немного жаль. Они готовились к празднику, а праздновали сейчас в России. Сотни тысяч охрипших от радости. Я это знал, и мне было хорошо.

1 июля 2018 года счет будет другой. На миллионы.