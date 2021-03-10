Александр Мостовой: Надо ли Роналду заканчивать карьеру? Его сейчас любой клуб с руками оторвет

- Как вам игра и результат матча «Ювентус» - «Порту»?

- Для меня не стал неожиданным вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов. Я как раз это прогнозировал, причем так и думал, что «Порту» доведет матч до дополнительного времени. Другое дело, что если возвращаться к увиденному, полдела «Ювентус» сделал. В конце матча итальянцы полностью контролировали ход игры и были в большинстве, но пропустили такой мяч.

- Сейчас все обвиняют Роналду, что он на 115-й минуте, когда били штрафной и мяч прошел у него под ногами, якобы испугался и увернулся от него. Вы видите здесь ошибку Криштиану?

- Конечно, ошибка есть. Но не он один отвернулся. Там было три футболиста, и если бы они стояли на месте, то мяч попал бы в ноги и момент бы закончился. Для этого и ставится стенка. Но я не считаю, что стоит обвинять одного Роналду. Тем более, что вратарь мог спокойно отбить этот мяч. Там же было очень большое расстояние до ворот. Если бы голкипер чуть пожестче поставил руку или ладонь, то мяч спокойно ушел бы. Он же достал его. Нельзя сказать, что этот мяч был не берущийся. Было время даже перевести его, но все обвиняют стенку, которая подпрыгнула.

- Криштиану Роналду впервые за 15 лет не забил в плей-офф Лиги чемпионов. Может, ему стоит закончить карьеру?

- Ему уже 36 лет. Рано или поздно наступит день, когда и Криштиану, и Лионель Месси скажут: «Спасибо, ребят, все». Тогда мы будем ждать новых идолов. Но я думаю, что те рекорды, которые они установили, еще долго никто не побьет.

- У Роналду есть мотивация продолжать карьеру после такой неудачи в Лиге чемпионов?

- Месси тоже уже давно не играл в финалах Лиги чемпионов, как и Криштиану. Но Месси на два года помоложе. Думаю, мотивация есть, и мы должны быть довольны, что у него еще есть силы и все остальное.

- Может, Роналду сменить клуб, раз в «Ювентусе» нет больших успехов на международной арене?

- Он взял в футбольном мире уже все, что можно. Ну, а куда он поедет? Понятно, что если завтра он скажет, что хочет сменить команду, его любой клуб с руками оторвет, потому что сразу на этом заработает много денег. А у Роналду мотивация одна – играть в футбол. Он любит эту игру. Если травм нет, играешь и играешь, наслаждаешься. Он уже обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь и на три поколения вперед. Вы вспомните, что было, когда он приходил в «Ювентус». Все говорили, что у него не получится, а он забивал, становился лучшим бомбардиром. Так же, как и Месси. Все говорили, что аргентинец - игрок «Барселоны», а я уверен, что если бы он куда-то ушел, то забил бы столько же мячей.

- Сегодня пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ – «Барселона». Первый завершился 4:1 в пользу французов. Какие у «Барсы» шансы на выезде выйти в следующий раунд?

- Думаю, их нет.

- Кто для вас фаворит Лиги чемпионов в этом году?

- «Бавария», и может быть «Манчестер Сити». ПСЖ? Только если все будут здоровы: Неймар, Мбаппе, и Ди Мария, хотя в первом матче против «Барселоны» был один Мбаппе, но там игра странная был. «Барселона» владела преимуществом, а потом взяла и сама проиграла. Поэтому я как-то не верю, что «Барселона» отыграется.