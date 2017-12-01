Нужно ли проводить в РФПЛ матчи при температуре меньше "-10"?
- Нет. Это мешает качественному футболу
- 1626 (59.8%)
- Да. Матч должен состояться при любой погоде
- 783 (28.8%)
- На усмотрение арбитра
- 309 (11.4%)
- Всего голосов:
- 2718
В рамках 19-го тура чемпионата России ЦСКА сыграет с «Тосно».
Встреча пройдет на поле «ВЭБ-Арены» в Москве и начнется в 19:30 по местному времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, после 18 матчей РФПЛ армейцы с 32 очками занимают третье место в турнирной таблице, а подопечные Дмитрия Парфенова расположились на 13-й строчке, имея в активе 20 очков.