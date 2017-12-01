В рамках 19-го тура чемпионата России ЦСКА сыграет с «Тосно».

Встреча пройдет на поле «ВЭБ-Арены» в Москве и начнется в 19:30 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, после 18 матчей РФПЛ армейцы с 32 очками занимают третье место в турнирной таблице, а подопечные Дмитрия Парфенова расположились на 13-й строчке, имея в активе 20 очков.