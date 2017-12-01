- Прежде всего хотелось бы напомнить, что мы создавали новую команду. Была проведена беспрецедентная трансферная кампания в очень сжатые сроки. Команда же в нынешнем составе играет реально только три месяца. Для того, чтобы был результат, игроки должны сыграться, почувствовать друг друга. Кроме того, часто после мощного эмоционального подъема начала чемпионата наступает спад. Так бывает.

То, что касается нашего главного тренера Роберто Манчини. Он тренер, который уже все доказал в Европе, играя в трех сильнейших чемпионатах Европы, показывая самые высокие результаты. Роберто впервые попал в Россию, в наш весьма непростой чемпионат, и даже такому классному тренеру, как он, требуется время на адаптацию. Вместе с тем Манчини и его тренерский штаб очень качественно тренируют команду, уделяя много времени тактике. Следует заметить, что у Роберто жесткие требования, к которым игрокам необходимо адаптироваться. Я верю в Манчини как в тренера-победителя. И уверен, что тот разрыв по очкам, который в настоящий момент существует между «Локомотивом» и «Зенитом», мы ликвидируем, - приводит слова Фурсенко «Р-Спорт».

Напомним, Манчини возглавил «Зенит» 1 июня. С итальянским тренером был подписан трехлетний контракт. Под руководством Манчини команда набрала 33 очка в 18 турах чемпионата России и расположилась на втором месте в турнирной таблице РФПЛ. От «Локомотива» сине-бело-голубые отстают на шесть очков.

В Лиге Европы «Зенит» прошел два квалификационных раунда и гарантировал участие в плей-офф турнира. После пяти туров группового этапа петербуржцы с 13 очками лидируют в квартете L и опережают на один балл «Реал Сосьедад».

Ближайший матч сине-бело-голубые проведут 2 декабря на стадионе «Санкт-Петербург» против «Урала». Встреча начнется в 14:00.