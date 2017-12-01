"Во-первых, вне всякого сомнения, громкие трансферы и личность нового главного тренера вызывали интерес у зрителя. Во-вторых, за счет слаженной работы коллектива "Зенита" нам удалось сделать так, чтобы на домашней арене болельщики почувствовали себя комфортно. Сейчас все хотят побывать на новом стадионе и увидеть игру новой команды.

Кстати, вы были на нашем стадионе? Лучше стадиона сейчас в Европе нет. Делегаты УЕФА, приезжающие на международные матчи "Зенита", которые знают толк в спортивных аренах, говорили в один голос, что сама арена и атмосфера на стадионе великолепны и находиться здесь очень комфортно. На улице минус, а внутри плюс семнадцать. У болельщиков возникает ощущение, что они находятся в уютном доме.

Для привлечения болельщиков нами проводится большое количество различного рода развлекательных мероприятий, в том числе это делается для того, чтобы они проводили на стадионе как можно больше времени. Наша арена стала местом семейного отдыха.

Болельщики, которые приходят за два часа до матча, фактически пять часов находятся на стадионе. За это время они успевают развлечь детей, поучаствовать в различных активностях, послушать музыку, посмотреть кино и так далее. На стадионе можно хорошо и быстро поесть. Концерты, гастрономические фестивали, кино, интерактив – все это привлекает семьи наших болельщиков. Поход на стадион стал для них образом жизни, который они полюбили.

Организовать все перечисленное непросто, требуется время и огромные усилия. Но мы делаем это для наших преданных болельщиков, а они в свою очередь яростно поддерживают любимую команду, – передает слова Фурсенко "Р-Спорт".