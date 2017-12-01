"Мы вернули доверие болельщиков, обеспечив себе путевку на турнир. До начала чемпионата мира еще есть время, но каждый игрок должен выложиться на клубном уровне перед стартом турнира", – цитирует хавбека "Ливерпуля" Sky Sports.

Отметим, что сегодня, 1 декабря, состоится жеребьевка финальной стадии, которая стартует в 18.00 мск.