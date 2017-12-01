Филиппе Коутиньо: Каждый игрок сборной Бразилии должен выложиться на клубном уровне перед стартом ЧМ-2018
Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018 в России.
"Мы вернули доверие болельщиков, обеспечив себе путевку на турнир. До начала чемпионата мира еще есть время, но каждый игрок должен выложиться на клубном уровне перед стартом турнира", – цитирует хавбека "Ливерпуля" Sky Sports.
Отметим, что сегодня, 1 декабря, состоится жеребьевка финальной стадии, которая стартует в 18.00 мск.