- Мы берем в «Зенит» тех, кто реально достиг каких-то результатов в европейском футболе. Все образованные опытные европейские тренеры с серьезными амбициями. Однако дело здесь не в паспорте. Нужны реальные знания и опыт. Сейчас подрастет плеяда молодых российских тренеров, которые составят реальную конкуренцию зарубежным. В качестве примера могу привести Сергея Семака, Дмитрия Хохлова, Александра Точилина и нескольких не менее талантливых тренеров, которые достаточно успешно работают в российском футболе. Надо отметить, что иностранные специалисты сегодня серьезно повышают конкуренцию в РФПЛ, приносят новые знания, технологии и подходы, что очень важно для развития наших игроков и клубов.

- Вы можете представить в обозримом будущем россиянина главным тренером «Зенита»?

- Могу. Но он должен быть достаточно образованным, владеть языками, знать самые современные футбольные технологии, - приводит слова Фурсенко «Р-Спорт».

Напомним, с 1 июня «Зенит» тренирует итальянец Роберто Манчини, с которым был подписан трехлетний контракт. Последним российским специалистом, который работал главным тренером команды, был Анатолий Давыдов в 2009 году. В 2014-м и 2015-м исполнящим обязанности главного тренера в нескольких играх был Сергей Семак, ныне возглавляющий «Уфу».

Под руководством Манчини «Зенит» набрал 33 очка в 18 турах чемпионата России и расположился на втором месте в турнирной таблице РФПЛ. От «Локомотива» сине-бело-голубые отстают на шесть очков. Ближайший матч петербуржцы проведут 2 декабря на стадионе «Санкт-Петербург» против «Урала». Встреча начнется в 14:00.