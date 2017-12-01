– «Зенит» не приемлет и осуждает противоправные и необоснованные действия в отношении болельщиков любых клубов: правоохранительные органы призваны защищать зрителей и помогать клубам в организации матча, а не разжигать насилие и беспорядки на стадионах. Грубые и агрессивные меры отдельных представителей полиций в отношении болельщиков «Зенита» не были обоснованы ни уровнем безопасности матча, ни официальными обвинениями, ни протоколами задержания – по сути, потерпевших безосновательно приравняли к преступникам, поскольку под давлением оказались не нарушители, а простые болельщики, – говорится в заявлении официального сайта «Зенита».

Напомним, матч проходил в Москве и завершился победой красно-белых со счетом 3:1. Отличились Александр Самедов, Луис Адриано и Марио Пашалич. В составе гостей гол на свой счет записал Доменико Кришито.

«Зенит» с 33 очками остался на втором месте в турнирной таблице РФПЛ, «Спартак» с 31 очком вышел на четвертое место. Следующий матч петербуржцы проведут 2 декабря дома против «Урала», москвичи 1 декабря сыграют в Туле с «Арсеналом».