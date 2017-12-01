Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Тосно» на матч 19-го тура РФПЛ.

ЦСКА, стартовый состав: Акинфеев, Васин, Игнашевич, Березуцкий, Фернандес, Набабкин, Натхо, Дзагоев, Головин, Вернблум, Витиньо.

Запасные: Помазун, Макаров, Гордюшенко, Чалов, Хосонов, Оланаре, Кучаев, Жамалетдинов.

«Тосно», стартовый состав: Юрченко, Буйволов, Шахов, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мирзов, Трошечкин, Карницкий, Заболотный, Марков.

Запасные: Опарин, Сухарев, Дудиев, Кутин, Быстров, Мухаметшин, Палиенко, Казаев, Нуну Роша, Мелкадзе, Труич.

Напомним, матч пройдет 1 декабря в Москве и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.