«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Григалава, Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачкв, Бурчану, Чаушич, Джорджевич, Кангва.

Запасные: Левашов, Хагуш, Денисов, Ярмолицкий, Альварес, Максимов, Берхамов, Александров, Сикоев, Расич.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Боккетти, Кутепов, Джикия, Самедов, Глушаков, Пашалич, Мельгарехо, Роша, Луис Адриано.

Запасные: Максименко, Ребров, Таски, Петкович, Рассказов, Самсонов, Попов, Зобнин, Бакаев, Зе Луиш.

Матч начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.

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