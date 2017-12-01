«Арсенал» — «Спартак». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы команд в матче 19-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Спартак».
«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Григалава, Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачкв, Бурчану, Чаушич, Джорджевич, Кангва.
Запасные: Левашов, Хагуш, Денисов, Ярмолицкий, Альварес, Максимов, Берхамов, Александров, Сикоев, Расич.
«Спартак»: Селихов, Ещенко, Боккетти, Кутепов, Джикия, Самедов, Глушаков, Пашалич, Мельгарехо, Роша, Луис Адриано.
Запасные: Максименко, Ребров, Таски, Петкович, Рассказов, Самсонов, Попов, Зобнин, Бакаев, Зе Луиш.
Матч начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.