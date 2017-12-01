– У России проходимая группа. Соперники подходят под наш стиль игры. Матч с Уругваем будет за первое место.

– Россия часто не может выйти из слабой группы, которой сначала радуется. В этот раз история может повториться?

– Уверен, что Черчесов провел работу над ошибками предшественников, и больше сборная не допустит таких ошибок. Мы должны уверенно выходить в следующую стадию.

– Если Россия туда выйдет, почти наверняка сыграет с Испанией и Португалией. На этом чемпионат мира для нас будет завершен?

– Надо попадать на Португалию. С Испанией будет очень сложно. Если попадем на них, придется вспомнить, как играли с испанцами в товарищеском матче на стадионе «Санкт-Петербург», – сказал Стрепетов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Соперниками россиян по группе стали сборные Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

14 июня Россия сыграет в Москве в матче открытия с Саудовской Аравией, 19 июня команда Черчесова встретится в Петербурге с Египтом, а 25 июня – в Самаре с Уругваем.