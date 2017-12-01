– Наверное, в чем-то помогли быстрые мячи с пенальти, но мы держали игру под контролем. Порадовало, что не бросили играть при счете 3:0, – приводит слова Гончаренко «Матч ТВ». – Хотя, казалось бы, впереди «Манчестер», могли сыграть на сохранение. Но провели много хороших атак, владели мячом, а так сопернику сложнее выходить в атаку. В итоге добились победы.

– Как вам команда «Тосно»?

– Могу только повторить, что мы очень правильно строили атаки, выматывали соперника. По тем матчам, что видел, «Тосно» играет и дает играть сопернику. С таким подходом можешь переломить ход матча, ведь когда думаешь только об обороне, с этим возникают сложности. Не надо посыпать голову пеплом: когда строишь игру от атаки, многое может получиться.

– Как игроки ЦСКА следили за жеребьевкой ЧМ-2018 перед матчем?

– Никак. Все телевизоры были выключены. Но понятно, что перед выходом на поле все уже обо всем знали.