На пресс-конференции после матча "Арсенал" - "Спартак" (0:1) главный тренер хозяев Миодраг Божович рассказал о причинах поражения и заявил, что "Арсенал" заслужил ничью.



– В первом тайме было два очень хороших момента у Кангвы и Джорджевича, когда мы могли забить. Игра тяжело давалась, потому что поле было очень плохим и для нас, и для "Спартака". Во втором тайме у нас тоже были моменты, прежде всего у Комбарова, и у "Спартака" были возможности...По такому полю игра шла до ошибки, к сожалению, мы сделали её на последней минуте и проиграли. Думаю, ничью мы сегодня заслужили, но что делать.



– Может быть, по такому полю стоило играть проще?

– Мы так и делали. Просили игроков, чтобы они навязывали борьбу, делали длинную передачу и шли на подбор. Иногда это получалось, иногда нет.



– Почему команда после матча не подошла к болельщикам, пришедшим в такую плохую погоду на стадион?

– Я этого не заметил, думал, что они поприветствуют болельщиков. Не видел эту ситуацию.



– "Тосно" сегодня проиграл ЦСКА 0:6, а "Арсенал" в прошлом туре уступил "Тосно". Есть ли у команды психологически проблемы в играх с соседями по нижней части таблицы?

– Мы в Туле проиграли "Амкару", "Тосно" и "Спартаку". Надо понимать, что мы "Арсенал" из Тулы, а не "Арсенал" из Лондона. Будем готовиться, будем выигрывать наверняка. СКА в Хабаровске обыграли, а могли бы быть рядом с ними.



– Следующий матч в Екатеринбурге "Урал" предлагает перенести в манеж. Как Вы считаете, лучше играть в манеже или на открытом воздухе при холодной погоде?

– Для нас лучше играть на улице, потому что "Урал" в манеже тренируется и привык к нему. Они хитрые, три- четыре года назад уже играли в манеже и обыгрывали там любую команду, потому что это другой футбол.