«Что больше сказалось на ходе матча в Туле – погодные условия или кадровые проблемы красно-белых? Пожалуй, потери в составе в большей степени повлияли на происходившее на поле, так как уж слишком они внушительные. Кроме Фернандо и Комбарова, в матче не принимали участие Промес и Зе Луиш, а это треть стартового состава. По официальной версии, их не было из-за проблем со здоровьем, но не стоит исключать и желания Карреры их поберечь перед «Ливерпулем». Чувствуется, что для «Спартака» поездка на «Энфилд» очень важна, и он серьезно к ней готовится. В каком-то смысле столичный клуб сильно рисковал, но в итоге обошлось – что называется, «проскочили».

В целом «Спартак» победил заслуженно, владея ощутимым преимуществом во втором тайме. До перерыва «Арсенал» выглядел острее, но в целом на ничью хозяева все-таки не наиграли. Удивило ли то, что москвичи сумели провести такую комбинацию в непростых погодных условиях? В конце концов, по-другому они играть и не умеют. В этом заключается командный стиль «Спартака», поэтому ничего удивительного в том, что в отдельном эпизоде он сработал», - приводит слова Бубнова Sportbox.Ru.