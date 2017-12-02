"В первом круге "Локо" ушел от поражения в дополнительное время, после выдвижения вперед Соломона Кверквелии, бывшего игрока "Рубина", в чем была дополнительная подоплека матча. У "Локомотива" есть кредит неудач. Команда уже зимний чемпион, она может себе позволить потерять очки. Москвичам дико прет в этом сезоне, они собирают фактически все, что плохо лежит. Но против команд, которые умеют закрываться, а у "Рубина" в обороне все более или менее нормально, в отличие от атаки) "Локо" допускал осечки: с "Уфой", "Амкаром", "Тосно". Не удивлюсь даже, если казанцы эту встречу выиграют. У железнодорожников боевитая команда, но все время ей везти не может", – цитирует Генича официальный сайт "Матч ТВ".