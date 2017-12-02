«Зенит», стартовый состав: Лодыгин, Жирков, Маммана, Иванович, Кришито, Паредес, Ерохин, Кузяев, Кокорин, Ригони, Дриусси.

Запасные: Бабурин, Кержаков, Мевля, Новосельцев, Смольников, Капленко, Нобоа, Краневиттер, Полоз, Дзюба.

«Урал», стартовый состав: Годзюр, Чернов, Меркулов, Димитров, Бавин, Евсеев, Кулаков, Емельянов, Бумаль, Портнягин, Бикфалви.

Запасные: Арапов, Жариков, Данцев, Динга, Ароян, Фидлер, Манучарян, Чантурия, Щербаков, Ильин.

Напомним, матч пройдет 2 декабря в Петербурге и начнется в 14:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

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