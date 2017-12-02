Отметим, что конкурентов у перуанца не было: он так мощно провел ноябрь, что на официальном сайте железнодорожников было предложено голосовать за Фарфана или против.

За Джефферсона проголосовали 10 021 человек, против -  804.

В ноябре Фарфан в чемпионате России сделал голевую передачу в матче с ЦСКА и забил победный мяч в игре со «СКА-Хабаровск». В Лиге Европы он поразил ворота «Шерифа» и оформил дубль в матче с «Копенгагеном».

Кроме того, форвард забил победный гол в матче Перу -  Новая Зеландия, и впервые за 36 лет вывел свою сборную на чемпионат мира.

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