По окончании встречи запасные игроки вышли на поле, чтобы провести двухсторонку. Среди них был Дзюба, которого освистали, оставшиеся на секторе фанаты.

Напомним, матч завершился победой «Зенита» 2:1. Отличился Александр Кокорин. В свои ворота забили Эмануэль Маммана и Игорь Портнягин.

Петербуржцы с 36 очками занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ, команда из Екатеринбурга с 24 баллами идет на восьмом месте.

Следующий матч «Зенит» проведет в Лиге Европы 7 декабря. Петербуржцы встретятся в Испании с «Реалом Сосьедад». В 20-м туре РФПЛ команда Роберто Манчини 11 декабря сыграет в Грозном с «Ахматом», а «Урал» 8 декабря примет тульский «Арсенал».