На 79-й минуте у гостей был удален Сесар Навас. На 87-й минуте единственный мяч забил Джефферсон Фарфан. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

«Локомотив» набрал 42 очка и продолжает лидировать в чемпионате России. У «Рубина» 20 очков и 12-е место.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Тосно», а «Рубин» примет «СКА-Хабаровск».

Чемпионат России. Премьер-лига

19-й тур

«Локомотив» - «Рубин» - 1:0

Гол: Фарфан, 87

«Локомотив»: Коченков, В. Денисов (Лысов, 46), Кверквелия, Михалик (Тарасов, 60), Пейчинович, И. Денисов, Коломейцев, Ал. Миранчук (Эдер, 46), Ан. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.

«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Навас, Набиуллин (Жемалетдинов, 90+2), Бауэр, Камболов, Оздоев, М'Вила, Цакташ, Канунников, Азмун (Сорокин, 83).

Удаление: Навас, 79