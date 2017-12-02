«Локомотив» вырвал победу в матче с «Рубином» и продолжает лидировать в РФПЛ
Матч 19-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Рубин» завершился победой хозяев – 1:0.
На 79-й минуте у гостей был удален Сесар Навас. На 87-й минуте единственный мяч забил Джефферсон Фарфан. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
«Локомотив» набрал 42 очка и продолжает лидировать в чемпионате России. У «Рубина» 20 очков и 12-е место.
В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Тосно», а «Рубин» примет «СКА-Хабаровск».
Чемпионат России. Премьер-лига
19-й тур
«Локомотив» - «Рубин» - 1:0
Гол: Фарфан, 87
«Локомотив»: Коченков, В. Денисов (Лысов, 46), Кверквелия, Михалик (Тарасов, 60), Пейчинович, И. Денисов, Коломейцев, Ал. Миранчук (Эдер, 46), Ан. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.
«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Навас, Набиуллин (Жемалетдинов, 90+2), Бауэр, Камболов, Оздоев, М'Вила, Цакташ, Канунников, Азмун (Сорокин, 83).
Удаление: Навас, 79