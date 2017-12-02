Всего в голосовании приняло участие около 900 человек. В итоге третье место занял капитан команды, центральный защитник Андреас Гранквист, собравший 10,9 %голосов. За ставшего вторым форварда Федора Смолова проголосовало 29,8 %респондентов. А победитель опроса Виктор Классон финишировал с результатом 35,4 % от общего числа принявших участие в опросе.

Отметим, что в прошлом месяце, октябре, в призовой тройке фигурировали те же самые футболисты, только тогда всех опередил Гранквист, Классон занял второе место, а Смолов – третье. Всего же Гранквист в 2017 году уже четвертый раз оказывается в тройке лучших игроков месяца, Классон – третий, Смолов – второй.