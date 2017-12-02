- По результату – вечер замечательный. Нерв был. Моментов было мало, борьбы – много. Борьбы за результат, за очки. Благодарен ребятам, что они смогли перестроиться после первого тайма, хотя моментов «Рубин» особенно не создал. Но и мы не создали.

За 15 минут смогли все вместе с командой в раздевалке перестроиться. Хорошо, что ребята могут быстро реагировать на плохие ситуации. На мой взгляд, второй тайм мы объективно выиграли.

- До конца верили в победу?

- В первую очередь я верю в своих игроков, это самое главное. В первом тайме ну ничего не могли сделать с «Рубином». Они нас опережали, накрывали. А потом вдруг – мы совершенно по-другому заиграли. Это дорогого стоит.