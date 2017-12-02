В составе подопечных Леонида Слуцкого на 21-й минуте отличился Фрэйзер Кэмпбелл. У хозяев на 70-й минуте забил Гэри Хупер, который на 86-й минуте отличился еще раз и оформил дубль. Гости спаслись от поражения в компенсированное время благодаря голу Майкла Доусона.

«Халл» с 19 очками занимает 20-е место из 24-х. У «Шеффилд Уэнсдей» 27 очков и 12-е место.

В следующем туре «Халл» примет «Брентфорд».

Чемпионшип

20-й тур

«Шеффилд Уэнсдей» - «Халл Сити» - 2:2

Голы: Хупер, 70, 86 – Кэмпбелл, 21, Доусон, 90+6