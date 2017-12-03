Маринато Гилерме: Прогресс есть, однако до конца года не сыграю
Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме, пропустивший матч с «Рубином» (1:0) из-за травмы, заявил, что до конца года не успеет восстановиться
– Если честно, я скучаю. Уже очень хочется на поле. К сожалению, травмы случаются, – приводит слова Гилерме официальный сайт «Локомотива». – Нужно быть готовым не только физически, но и психологически. Я восстанавливаюсь уже месяц, прогресс есть, однако до конца года не сыграю. Вернусь к зимним сборам.
– Нервничал в концовке матча?
– Очень. Сложно смотреть за игрой с трибуны. Очень жду, когда снова смогу сыграть.
– Ты десять лет в «Локомотиве». Это лучший старт команды на твоей памяти?
– Да, и мы не только стартовали хорошо, но и поддерживаем этот уровень. Позади 19 матчей, а мы идем первыми. Я бы назвал несколько причин успеха. Футболисты привыкли к Семину – это жесткий тренер и прямой человек. Ребятам понадобилось время, чтобы понять, как он строит команду, как работает. Кроме того, у нас классный подбор футболистов – Фернандеш, Алексей Миранчук, значительно прибавил Антон. Ну а про Фарфана даже и говорить не нужно.
– Отрыв от «Зенита» шесть очков. Следишь за конкурентами?
– Да. «Спартак» сейчас показывает ту же игру, что и в чемпионском сезоне. Как раз со «Спартаком» мы сыграем сразу после перерыва.