– Если честно, я скучаю. Уже очень хочется на поле. К сожалению, травмы случаются, – приводит слова Гилерме официальный сайт «Локомотива». – Нужно быть готовым не только физически, но и психологически. Я восстанавливаюсь уже месяц, прогресс есть, однако до конца года не сыграю. Вернусь к зимним сборам.

– Нервничал в концовке матча?

– Очень. Сложно смотреть за игрой с трибуны. Очень жду, когда снова смогу сыграть.

– Ты десять лет в «Локомотиве». Это лучший старт команды на твоей памяти?

– Да, и мы не только стартовали хорошо, но и поддерживаем этот уровень. Позади 19 матчей, а мы идем первыми. Я бы назвал несколько причин успеха. Футболисты привыкли к Семину – это жесткий тренер и прямой человек. Ребятам понадобилось время, чтобы понять, как он строит команду, как работает. Кроме того, у нас классный подбор футболистов – Фернандеш, Алексей Миранчук, значительно прибавил Антон. Ну а про Фарфана даже и говорить не нужно.

– Отрыв от «Зенита» шесть очков. Следишь за конкурентами?

– Да. «Спартак» сейчас показывает ту же игру, что и в чемпионском сезоне. Как раз со «Спартаком» мы сыграем сразу после перерыва.