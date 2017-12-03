– Все ждали от «Рубина» более оборонительную игру, а они пошли агрессивно атаковать.

– Матч был трудный. Да, мы ожидали, что "Рубин" будет отсиживаться в обороне, но с первой минуты они были очень агрессивны в атаке и создали нам много трудностей, – приводит слова Фернандеша официальный сайт "Локомотива". – Они были лучше, но во втором тайме началась абсолютно другая игра – на этот раз мы были агрессивнее на каждом участке поля. Мы создали много моментов и заслуженно победили.

– На второй тайм команда вышла более заряженной. Семин кричал в раздевалке?

– Все было как обычно. Мы проигрывали все дуэли – именно поэтому нам было так тяжело в первом тайме. Мы поменяли систему, стали агрессивнее и абсолютно по делу додавили соперника в конце. Эмоции тренера? Эти вещи важны, неплохой звоночек для команды, мы взбодрились.

– Ты провел сотый матч за "Локомотив".

– Я очень счастлив. Если бы мне еще два года назад сказали, что я сыграю сто матчей, то не поверил бы. Надеюсь, у меня впереди еще не одна сотня!