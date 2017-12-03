Ранее в СМИ неоднократно сообщали о долгах «Ростова» перед игроками.

«Сейчас финансовое положение достаточно стабильное, особых проблем нет, но, понятно, что не без задержек. Вы знаете, в «Ростове» всегда были проблемы, были задолженности за несколько месяцев. Понятно, что такая нестабильность никому не нравится, но сейчас при общей ситуации в нашей стране, наверное, не так легко находить деньги на спорт. По крайней мере, в «Ростове» никогда не обманывали игроков», - приводит слова Кириченко ТАСС.

Добавим, что «Ростов» после 19-и матчей РФПЛ занимает 10 место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка.