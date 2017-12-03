Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко оценил шансы сборной России на чемпионате мира-2018, а также поделился мнением о лидерах команды.

«Понятно, что у нас не топ-сборная, но я видел, что мы можем играть с кем угодно, по крайне мере, есть стопроцентная самоотдача. Опять же игра с испанцами. Можно делать скидку, что она товарищеская, но россияне выглядели лучше, в атаке — острее», - приводит слова Кириченко ТАСС.

По мнению Кириченко, Игорь Акинфеев является лидеров сборной России.

«В последнее время он выглядит сильно и стабильно, это однозначно вратарь высочайшего уровня и всегда таковым был, несмотря на то, что там какие-то серии считали», - считает тренер.

«Думаю, Кокорин понимает, что не попасть на домашний чемпионат мира при его таланте - это недопустимо. Так что пожелаю ему здоровья и такой же игры», - добавил Кириченко.

Напомним, что чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.