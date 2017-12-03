Кириченко поделился мнением о прогрессе братьев Миранчуков — полузащитников «Локомотива», которые вызываются в сборную России.

«Ребята очень сильные, самое сильное их качество - нестандартность, за ними интересно наблюдать - грамотные паузы в работе с мячом, техника. Я бы сравнил Алексея с Месутом Озилом, что-то есть похожее в стиле. Будет интересно за ними посмотреть», - цитирует ТАСС Кириченко.

Тренер «Ростова» назвал причины отсутствия нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в сборной России.

«Сложно говорить, что с ним происходит теперь, потому что не знаю требований тренера, но то, что Артем сейчас не выглядит так, чтобы попадать в сборную, это однозначно. Выбор Черчесова справедлив», - считает Кириченко.