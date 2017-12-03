«Нам всегда очень непросто играть с «Ахматом». Это сильная по составу команда, которая действует компактно и агрессивно. Мы будем принимать «Ахмат» дома – родные стены, поддержка наших болельщиков, надеюсь, станут тем преимуществом, которое поможет нам снова отпраздновать успех, при условии, конечно, что мы все выложимся и покажем на поле свой максимум», - приводит слова Гранквиста пресс-служба «Краснодара».

Матч между этими командами состоится сегодня, 3 декабря, в 16:30 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.