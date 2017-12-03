Напомним, что с игры отличился Александр Кокорин. В свои ворота забили Игорь Портнягин и Эмануэль Маммана.

Петербуржцы с 36 очками занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ, команда из Екатеринбурга с 24 баллами идет на восьмом месте.

Следующий матч «Зенит» проведет в Лиге Европы 7 декабря. Петербуржцы встретятся в Испании с «Реалом Сосьедад». В 20-м туре РФПЛ команда Роберто Манчини 11 декабря сыграет в Грозном с «Ахматом», а «Урал» 8 декабря примет тульский «Арсенал».

– Совершенно непонятная безалаберная игра. Игра, которая не греет. «Проснулся» наконец-то Манчини, прыгал у бровки, орал, кричал. Видимо, уже наболело. Ничего футбольного в «Зените» я не увидел. Абсолютно случайно питерцы обыграли «Урал». Антифутбол одним словом.

«Урал» - полная пустышка в игровом плане. Ничего интересного. Но команда дисциплинированная. Чувствуется рука Тарханова, который выстроил линию оборону и среднюю линию. Играть с «Уралом» тяжело. Он втянул «Зенит» в бессмысленную борьбу в центре поля. Дело шло к тому, что «Зенит» не сможет забить. Претендент на чемпионство должен играть на три головы выше. Тем более на своем поле.