«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Тумасян, Никитин, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Салатич, Кротов, Игбун.

Запасные: Шелия, Табидзе, Засеев, Сафрониди, Безденежных, Карп, Обляков, Абдулавов, Фатай.

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Идову, Занев, Милькович, Комолов, Гащенков, Костюков, Гол, Огуде, Эззатоллахи.

Запасные: Хомич, Вамбольт, Мельников, Конде, Шаваев, Форбс, Баланович, Салугин, Прокофьев, Бодул.

Игра начнется в 14:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

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