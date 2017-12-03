Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Ахмата».

Матч 19-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Ахматом» состоится в 16:30 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию поединка.

"Краснодар": Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Каборе, Перейра, Классон, Смолов.

Запасные: Адамов, Крицюк, Янбаев, Шишкин, Мартынович, Жоаузинью, Подберезкин, Жигулев, Лаборде, Вандерсон, Ристич, Иван.

"Ахмат": Гудиев, Уциев, Плиев, Семенов, Анхель, Сампайю, Роши, Швец, Исмаэл, Митришев, Лео.

Запасные: Городов, Мохаммади, Иванов, Гиголаев, Кадыров, Бацуев, Раванелли, Садаев, Ахъядов, Балай.