– Первый тайм мы провели плохо. Мяч ходил медленно. Это главная наша ошибка, когда мы плохо играем. Был перебор с длинными передачами. Мы знали, что «Ахмат» играет плотно, но при позиционной обороне линии нападения их действует высоко. Мы туда нацелили игроков, единственное, что им надо было действовать быстро.

У нас же был технический брак. Пропустили два мяча со стандартов. Во втором было нарушение игровой дисциплины с нашей стороны. После перерыва мы, можно сказать, разозлились и взвинтили темп. Подавили соперника полностью. «Ахмат» же играл по счету и от обороны. Нам это было на руку, мы подавили их полностью. Забили очень важный быстрый гол, не реализовали пенальти. Приятно, что мы выиграли последнюю домашнюю игру в этом году.

– В первом тайме болельщики кричали «уходи». Что вы можете ответить на это поклонникам?

– Те, кто смотрит игры на позитиве, для тех у нас было много хороших игр. Да, по результату мы выступаем очень плохо, если сравнивать нас с первой четверкой. Но мы выиграли 10 игр. Если выигрываем, мы не можем играть плохо. После матча с ЦСКА нас критиковать было бы, я считаю, неправильно. Но есть люди, которые все видят в негативе. И радуются, что мы проигрываем. С такими людьми мы ничего не сделаем. Это не наши настоящие болельщики. Наши болельщики верят в нас,- цитирует Шалимова Sportbox.ru

У «Краснодара» голами отметились Федор Смолов, Павел Мамаев и Жоаозиньо. В составе «Ахмата» забитые мячи на счету Антона Швеца и Исмаэла.

Отметим, что на 58-й минуте защитник краснодарской команды Андреас Гранквист не смог реализовать пенальти.

После этой игры «Краснодар» набрал 33 очка и занимает пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Ахмат» с 25 баллами находится на седьмом месте.

В следующем туре 10 декабря «Краснодар» в гостях сыграет с «Амкаром». «Ахмат» днем позже на своем поле примет «Зенит».