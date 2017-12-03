И. о. главного тренера «Ахмата» Михаил Галактионов поделился впечатлениями после матча с «Краснодаром» в 19-м туре чемпионата России (2:3).

– Игра разделилась на два тайма, в первом мы действовали убедительно, могли усилить игру. К сожалению, наша психология и менталитет не позволяют нам играть всё время одинаково успешно. Во втором тайме мы сами прижались. Ну, и заслуга «Краснодара» в том, что он взвинтил темп и вырвал эту игру. Некоторые наши игроки не успевали в обороне, мы пытались насытить среднюю линию, убрали центр, пытались играть в три защитника, но с проникающими передачами соперник справился. В нападении у нас было не так много вариантов.

– Что сказали команде после игры?

– Я поддержал ребят. Сказал, что надо преодолевать и развивать и ни в коем случае не сохранять. Прижиматься и отбиваться – это не мое. Мы неправильно действовали во втором тайме.

– Вы пока исполняющий обязанности тренер. Но вас же рассматривают в качестве будущего главного. Как скажется это поражение на вашей перспективе возглавить «Ахмат»?

– Мне никто не говорил, что меня назначат главным тренером, и это сейчас неуместно. Это в компетенции руководства клуба, наша же задача двигаться от игры к игре, - цитирует Галактионова «Матч ТВ».

У «Краснодара» голами отметились Федор Смолов, Павел Мамаев и Жоаозиньо. В составе «Ахмата» забитые мячи на счету Антона Швеца и Исмаэла.

Отметим, что на 58-й минуте защитник краснодарской команды Андреас Гранквист не смог реализовать пенальти.

После этой игры «Краснодар» набрал 33 очка и занимает пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Ахмат» с 25 баллами находится на седьмом месте.

В следующем туре 10 декабря «Краснодар» в гостях сыграет с «Амкаром». «Ахмат» днем позже на своем поле примет «Зенит».