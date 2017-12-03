– Первый тайм был для нас провальным. На перерыв мы ушли подавленными. Мы пропустили два гола, потому что играли не достаточно быстро. Долго принимали решения. Но мы разозлились сами на себя и вырвали эту победу. Почему мы снова пропускаем со стандартов? У меня нет на это внятного ответа. Я не знаю, что происходит. Такое в первый раз в моей карьере. Мы много тренируем стандарты. Возможно нам не хватает характера, а может просто не везёт. Нам обязательно надо решить этот вопрос. В Пермь я не поеду по причине перебора карточек. Конечно, я этим расстроен, но, думаю, и без меня команда сможет победить «Амкар».

– Почему бить пенальти вышли вы, защитник, а не форвард Федор Смолов?

– Федор главный наш пенальтист. Я запасной. Он попросил меня пробить. Это нормально. Я обычно при исполнении одиннадцатиметрового выжидаю паузу. Потом принимаю решение, куда направить мяч. В этот раз я ошибся. Ударил прямо во вратаря. Но я нисколько не расстроился по этому поводу. Даже великие игроки не забивали пенальти, - передает слова защитника «Матч ТВ».

После этой игры «Краснодар» набрал 33 очка и занимает пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре 10 декабря «Краснодар» в гостях сыграет с «Амкаром».