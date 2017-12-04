Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об игре полузащитника команды Джефферсона Фарфана.

«Во-первых, он опытный футболист и знает, что ему нужно, во-вторых, Фарфан получил сильнейшую мотивацию, – приводит «RT на русском» слова Булыкина. – Когда он только пришел в команду, находился далеко не в идеальных кондициях, но Семин (главный тренер «Локомотива») сумел привести его в хорошую форму, нашел к перуанцу ключ. Теперь мы видим на поле совсем другого Фарфана, который и в 33 года является лидером не только в «Локо», но и в своей сборной».

Напомним, в субботу в матче 19-го тура премьер-лиги с «Рубином» (1:0) Фарфан забил победный гол на 87-й минуте.

Теперь на счету 33-летнего полузащитника сборной Перу шесть голов в 14 матчах премьер-лиги и три гола в пяти матчах Лиги Европы.