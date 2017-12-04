«Предстоит сложнейший матч. «Манчестер Юнайтед» очень силен, и я отдаю себе отчет в том, что нам придется много защищаться. Постараемся быть предельно аккуратными. Важно, как мы начнем игру, ни в коем случае нельзя пропускать так называемый быстрый гол, как это произошло с нами в домашнем поединке», - приводит слова Фернандеса Bobsoccer.ru.

«В предыдущем туре «МЮ» проиграл «Базелю». У чемпионов Швейцарии получилось, может, и мы сумеем? Еще помню, как три года назад мы победили в Манчестере, правда, тогда играли против «Сити». Я к тому, что в футболе возможно все. Пока есть шансы, надо сражаться», - считает защитник ЦСКА.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и ЦСКА состоится 5 декабря в Англии. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи в 22:45 мск.