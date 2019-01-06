Андрей Шевченко: Хочу, чтобы кто-то помешал «Ювентусу» снова стать чемпионом Италии - Советский спорт
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Футбол06 января 2019 17:04Источник: Football ItaliaАвтор: Сметанникова Дарья

Андрей Шевченко: Хочу, чтобы кто-то помешал «Ювентусу» снова стать чемпионом Италии

Бывший игрок «Милана», главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил работу Карло Анчелотти у руля «Наполи».

«Мне нравится команда Карло, она конкурентоспособна. Анчелотти сделал несколько умных изменений. Сейчас «Наполи» начинает играть в его стиле. Карло умен, в этом и заключается его главная сила. Он никогда не переживает из-за результата и всегда поддерживает баланс.

Хочу чтобы кто-то помешал «Ювентусу» снова стать чемпионом Италии. Сейчас разрыв уже слишком большое, но в следующем сезоне «Наполи» может навязать борьбу», - цитирует Шевченко Football Italia.

«Наполи» занимает второе место в турнирной таблице серии А, отставая от лидирующего «Ювентуса» на девять очков.

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