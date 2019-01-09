Жена Икарди сообщила, что ее муж не будет продлевать контракт с «Интером»

Жена и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди Ванда Нара заявила, что футболист не будет продлевать контракт с миланским клубом. Об этом сообщает TyC Sports.
Контракт Икарди с «Интером» действует до 2021 года. Миланский клуб предложил 25-летнему аргентинцу зарплату в размере 7 миллионов евро. Однако Икарди изъявил желание получать не менее 8 млн евро за сезон.
Ранее сообщалось, что у в услугах Икарди заинтересован мадридский «Реал».
В текущем сезоне футболист провел 18 матчей за «Интер», в которых забил 12 мячей.