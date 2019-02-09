Голы Ивоби и Лаказетта принесли победу «Арсеналу» в игре с «Хаддерсфилдом»

Футбол 09 февраля 2019 19:59 Источник: «Советский спорт»

В матче 26-го тура английской премьер-лиги «Арсенал» на выезде обыграл «Хаддерсфилд» со счетом 2:1.

У победителей втсречи голами отметились Алекс Ивоби (16-я минута) и Александр Ляказетт (44), а также отличился защитник лондонцев Сеяд Колашинац (90+3), переправивший мяч в свои ворота.

«Арсенал» с 50 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а «Хаддерсфилд» расположился на 20-й строчке, имея в активе 20 очков.

В следующем туре подопечные Унаи Эмери 24 февраля примут «Саутгемптон», а «терьеры» днем ранее на выезде сыграют с «Ньюкаслом».