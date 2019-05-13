Игнатьев считает, что «Спартак» сделает ставку на молодежь Средний возраст игроков «Спартака» в матче с «Уфой» — 24,8 года.

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев думает, что участие молодых игроков «Спартака» в матче 28-го тура чемпионата России против «Уфы» — задел на будущее.

– Матч с «Уфой», в котором спартаковцы добились победы, дает мне некое основание думать, что в будущем сезоне они хотят что-то поменять. Мы увидели таких игроков, как Умяров, Максименко, Ташаев, Гапонов, Глушенков, Мелкадзе. Это игроки определенной возрастной категории. Молодые, но с довольно хорошим игровым умением. Им надо только обрасти мужским началом. Мне кажется, что в следующем году в «Спартаке» за основу возьмут группу молодых футболистов, которые могут в дальнейшем представлять интерес не только для команды, но и вообще для российского футбола.

Мне видится, что по качеству это хорошие игроки. Только нужно время. Неспроста Кононов и его штаб дали возможность им в конце сезона проявить себя такой большой группой, – приводит слова Игнатьева «Московский комсомолец».